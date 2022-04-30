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    YaşamRestoran ve kafeler heyecanla bekliyor! Yüzde 20 artacak
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    Restoran ve kafeler heyecanla bekliyor! Yüzde 20 artacak

    Türkiye’de hastane ve toplu ulaşım hariç kapalı mekanlarda kaldırılan maske yasağı restoranları sevindirdi. Yayınlanacak genelgeyle masa mesafelerinin de eskiye dönmesi bekleniyor. Bu durumun sektörde giriş oranını yüzde 20’lere yakın artırması bekleniyor.

    30.04.2022 - 09:38 |
    Restoran ve kafeler heyecanla bekliyor! Yüzde 20 artacak

    Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, maske yasağının kalkmasının sektör için çok olumlu olacağını söyledi.

    Demirer, “Kapalı alanda maske yasağının kalkması pandeminin hayatımızdan çıktığı görüntüsü verecek. Daha tedirgin ve dikkatli olan dışarıda yemeğe çıkmayan bir kesimi de restoranlara çekecek. Pandemiden çıkışta da intikam alışverişi tarzında talep daha artacak. Bizlere talep zaten geçen yaz iyiydi ama omikron varyantı nedeniyle düşüş yaşanmıştı. Şimdi tekrar doluluklar artacak. Yaz mevsimiyle beraber açık alana da daha çok çıkılacak. Ayrıca bu gelişme yurtdışına olumlu etki yapacak. Maske zorunluluğunun kaldırılması Türkiye’nin pandemiyle iyi mücadele ettiği izlenimi veriyor ve daha fazla turist çekilmesini sağlayacak. Şimdi sıra gece 24:00’dan sonra devam eden müzik yasağının kalkmasında. Maske yasağının kalkması restoranlarda girişleri yüzde 15-20 oranında artıracak” açıklamasını yaptı.

    Sektördeki hammadde fiyatlarındaki artışlara da değinen Demirer, restoranlar olarak genel enflasyonun altında fiyat artışları yaptıklarını, karlarının düştüğünü, bu yılı kar yılı olarak görmediklerini kaydetti.

    Tam kapasite

    Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de, “Zaten son dönemde maske kullanımı restoranlara ilgiyi azaltmamıştı. Maske yasağının tamamen kalkmasından memnunuz. Masa mesafeleri de kalkacak. Restoranlar tam kapasite çalışacak ve daha fazla insan gelecek. İnşallah işlerimizi daha iyi etkileyecek. Ramazan’dan sonra turizm sezonunun açılması ve yazın gelmesiyle beraber de işlerde yüzde 30’luk artış öngörüyoruz” diye konuştu.

    Big Chefs kurucusu Gamze Cizreli ise şubat ayından itibaren müşterilerde maske kullanımının çok azalmış olduğunu, yasağın tamamen kalkmasının ise işlerini olumlu etkileyeceğini belirtti. Cizreli, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Çalışanlarımız da artık maske takmak zorunda değil. Ama bir süre maske takmayı devam ettirenler olabilir. Maske harici masa mesafelerinin de eski haline dönmesi müşteri sayısını artıracak. Yeni kararlar sonrasında işlerde yüzde 15’lik artış olabileceğini tahmin ediyoruz.”

    ‘Masa mesafesi de kalksın’

    Happy Moon’s Grup Başkanı Hüseyin Aymutlu, salgının tam bitmediğini toplum sağlığını korumak adına önlemler almaya devam ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

    “İki yıldan fazla bir süredir hayatımızda olan maskelerin kapalı alanlarda kullanım zorunluluğunun kaldırılmasının ardından adeta yeni bir döneme adım attık. Yeni düzenleme ile pandemi nedeniyle restoranlara gelme konusunda endişeleri olan kesimin de aklındaki soru işaretlerinden kurtulacak. Doluluklara mutlaka faydası olacak. Sektörde hareketlilik yaşanacak. Masalar arasındaki mesafe kuralının da önümüzdeki dönemde tekrar gözden geçirileceğini düşünüyoruz.” (Hanife Baş-Milliyet)

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