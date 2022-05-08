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    YaşamOrmanda bu halde buldular! Hemen jandarmayı arayıp...
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    Ormanda bu halde buldular! Hemen jandarmayı arayıp...

    Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda patlamamış el bombası bulundu.

    08.05.2022 - 22:38 | | Emre SAÇLI/AHMETLİ (Manisa), (DHA)
    Ormanda bu halde buldular! Hemen jandarmayı arayıp...

    Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi Acısı mevkisindeki ormanlık alanda metal bir cisim gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, metal cismin milli mücadele dönemine ait olduğu değerlendirilen patlamamış el bombası olduğu tespit edildi. Menşei belli olmayan el bombasının Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personeli tarafından imha edileceği öğrenildi.

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