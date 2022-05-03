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    YaşamÖnce kardeşi, 19 yıl sonra da oğlu şehit oldu
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    Önce kardeşi, 19 yıl sonra da oğlu şehit oldu

    Aksaray’da önce kardeşi piyade komando Erdal Akbulut, 19 yıl sonra da oğlu özel harekat polisi Sinan Kunduracı'yı (24) şehit veren Pakize Kunduracı (46), oğlu ve kardeşinin eşya ve fotoğraflarından oluşan hatıralarıyla hayata tutundu. Kunduracı, ''İkisi de genç yaşta şehit düştü. Acısı da gururu da çok büyük. Onların hatıralarıyla yaşıyorum'' dedi.

    03.05.2022 - 10:44 | | DHA
    Önce kardeşi, 19 yıl sonra da oğlu şehit oldu

    Aksaray’da yaşayan 4 çocuk annesi Pakize Kunduracı'nın kardeşi Erdal Akbulut, 16 Mayıs 1997 yılında vatani görevini yaparken Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Çekiç Harekatı’nda şehit oldu. Pakize Kunduracı, 19 yıl sonra oğlu Sinan Kunduracı'nın 17 Nisan 2016 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmasıyla ikinci kez yıkıldı. Büyük acı yaşayan Kunduracı, oğlu ve kardeşinin eşya ve fotoğraflarıyla evinin bir köşesini adeta müzeye dönüştürüp, onların hatıralarıyla yaşamaya başladı. Aile olarak çok acı çektiklerini ifade eden Kunduracı, şöyle konuştu:

    ''1997 yılında kardeşim Erdal Akbulut askerde şehit oldu. Hakkari Çukurca’dan Irak’ın kuzeyine gitmişti. Harekâtın 2’nci günü ise şehit haberi geldi. Şehit olmadan 2 gün önce telefonla konuşmuştuk. O dönemlerde telefonla konuşmak da biraz kısıtlıydı. Kardeşim 3 aylık evli ve 6 aylık askerdi. Gece şehit olmuştu ama bizim sabah haberimiz oldu. Biz o gün eşi Rukiye’yi hastaneye doğum için götürmüştük. Kızı Kader şehit olduğu gün doğdu. Kızı doğum evinde yatarken, kendisi ise morgda yatıyordu. O zaman da aile olarak çok acı çektik.''

    ACISI DA GURURU DA ÇOK BÜYÜK

    Kardeşi şehit olduğunda oğlu Sinan'ın 5 yaşında olduğunu ifade eden Pakize Kunduracı, “O zaman oğlum Sinan 5 yaşındaydı. O dönem çocuk olduğu için hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz oğlumuzu dayısının sevgisiyle büyüttük. Oğlumda küçükken 'Ben de dayım gibi asker olacağım' diyordu. Sonra da polis olmaya karar verdi. 2016 yılının 17 Nisan gününde oğlum Sinan’ın şehit olduğunu öğrendik ve dünyamız başımıza yıkıldı. Gerçekten acısı da gururu da çok büyük. Doğu görevi bitmesine rağmen 1 yıl kendi isteğiyle uzatmıştı'' dedi.

    OĞLUNUN CENAZESİNİ GETİREN DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI DA ŞEHİT OLDU

    Mehmet Kunduracı ise oğlunun cenazesini getiren Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı 2'nci sınıf emniyet müdürü Önder Güzel'in de 3 ay sonra şehit olduğunu belirtti. Önder Güzel ile oğlunun mezarı başında sohbet ettiklerini belirten Kunduracı, ''Önder Güzel, oğlum Sinan’ın cenazesini getirmişti. Defin sonrası herkes şehitlikten ayrılmıştı. Önder Güzel ile beraber kalmıştık ve bana 'Mehmet Bey acaba bu yandaki boş mezara kim gelecek?' demişti. 3 ay sonra darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit oldu. Şimdi Önder ağabeyle oğlum Sinan şehitlikte yan yana yatıyorlar. Allah’ım mekanlarını cennet eylesin. Her gün gidip onlara şehitlikte dua ediyorum” diye konuştu.

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