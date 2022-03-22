Nuray'ın ölümüyle ilgili flaş itiraf geldi! Zayıf olduğu için bana direnemedi

Kentte, 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Demir, şikayetinde 3 kez evlilik yapan, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nin, Varsak bölgesindeki ormana götürüp, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Olay sonrası yapılan sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları ortaya çıktı. Şikayetin ardından ertesi gün evinde gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden Birol K. tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTEL ÇALIŞANLARI ÖLÜ BULDU

Yargılama süreci devam ederken, Nuray Demir'e ulaşamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otelin odasına 19 Mart'ta saat 15.30 sıralarında temizlik için giren görevliler, Nuray Demir'in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in boynunda kızarıklıklar olduğunu tespit eden ekipler, boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Demir'in cansız bedenindeki incelemede yüzünde küçük kanamalar, boynunda morluklar olduğu belirtildi.

'ESKİ NİŞANLISI ZORLA OTELE GÖTÜRMÜŞ'

Olayın ardından Nuray Demir'in teyzesi Nur Çevik, yeğeninin kız arkadaşıyla sinemaya gitmek için evden çıktığını belirterek, "Daha sonra eski nişanlısı Taner Bektaş, Nuray'ı arayarak son bir kez konuşmak istediğini söylemiş. Nuray'ı sinema salonu önünden götürmeye çalışmış. Arkadaşı da bu duruma şahit. 'Ya benimle tekrar barışır, nişan yüzüğünü takarsın ya da seni öldürürüm' diye Nuray'ı tehdit etmiş. Nuray'ı zorla otele götürüyor. Daha sonra Nuray'ın cansız bedenine ulaşılıyor" dedi.

Nuray'ın, Taner Bektaş'tan ayrıldığını söyleyen Çevik, "Nişanlısı aşırı kıskanç bir insandı. Nuray nişanı atmıştı. Taner Bektaş, buraya gelerek barışmak istemiş. Nuray bunu istemedi" diye konuştu.

Polis, olay sonrası kaçtığı belirlenen Taner Bektaş'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yalova'da yakalanıp gözaltına alınan Bektaş, geçen pazar günü sabah saatlerinde Antalya'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bektaş, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

DETAYLI İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Taner Bektaş'ın polise verdiği detaylı ifadeye DHA ulaştı. Nuray Demir ile 25 Aralık 2021'de nişanlandıklarını aktaran Taner Bektaş, ifadesinde, şunları söyledi:

"Otelde birlikte içki içtik. Telefonunun tuş kilidi kapalı olduğu için açmasını istedim. Bana 'Telefonda seni ilgilendiren bir şey yok' dedi. Sonra Yasin isimli tanımadığım birine yazarak mesaj ya da resim gönderiyordu. Mesajın içeriğini sorduğumda 'Seni ilgilendirmez benim hayatım. Seninle sadece nişanlıyız, evlenene kadar karışmaya hakkın yok. İstediğimle konuşurum, istediğimle yatarım' dedi. Neden böyle davrandığını sorduğumda, beni kıskandırmak için yaptığını söylüyordu. Sonra bana 'En yakın zamanda göreceksin, konuştuğum kişiler var. Seni aldatacağım' dedi. Kendisine cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem benden ayrılacağını, evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince beni itekledi. Bana 'Kocam mısın lan sen, nişanlıyım diye seni aldatamayacak mıyım? Sen zaten burada yoksun, gidiyorsun. Benim ne yaptığımı, kiminle yattığımı ne bileceksin?' dedi ve elleriyle boğazıma sarılıp sıkmaya başladı. Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp Yalova'ya gittim. Anlık gelişen bir olaydı. Nuray'ı öldürme niyetim yoktu. Beni aldattığını söyleyince daha önceki evliliğim aklıma geldi. Eski eşimden de beni aldattığı için ayrılmıştım. Aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyordum. Nuray benim boğazıma sarılmasaydı ben de onun boynunu sıkmayacaktım.