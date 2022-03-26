Mart ayı İstanbul ve Türkiye genelinde yoğun kar yağışıyla geçti. Bahar ve sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar nisan ayında kar yağışı olacağının açıklanması sonrası “Nisanda kar yağacak mı, İstanbul’da nisan ayında kar var mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler…

NİSAN AYINDA KAR YAĞACAK MI?

Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Nisan ayında da kar yağacağını söyledi. "Bu son kar diye sevinmeyin" diyen Sürmeli, "Nisan ayında bir kar sistemi daha göreceğiz. Bölgede dolaşan orta enlemlere akacak soğuk dalga var. Orta enlemlerde sadece Türkiye yok, Grönland ve Atlantik'in ortasından tutun da Asya'ya kadar inecek. Orta enlemlere indiğinde bizim için de önemli demek. Mart'ın sonu ve Nisan ayının ilk yarısında bahar değerlerini görmeyeceğiz. Beklediğimiz bahar Nisan ayının ikinci yarısında olacak" dedi.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul başta olmak üzere Batı bölgesinde kar yağışının biteceğini ve artık çiçeklerin açacağını söyledi.

CNN Türk yayınında konuşan Şen 'Artık çiçekler açacak. Bahar gelecek' dedi.

Sıcaklıkların her geçen gün 1 derece daha artacağını söyleyen Şen bu karın İstanbul için son kar yağışı olduğunu belirtti.

METEOROLOJİ YENİ UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.