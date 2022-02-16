Nikah için gerekli belgeler ve evraklar neler?

Evlilik hazırlıklarının ilk aşamasını nikah başvurusu ve evrakları almaktadır. Bu aşamada çiftleri en fazla zora sokan da başvurular ve evraklardır. Çünkü nikah hazırlıklarının başlamasında istenilen evraklar bazen kafa karışıklıklarına neden olabilir.

NİKAH İÇİN GEREKLİ BELGELER VE EVRAKLAR NELER?

Resmi nikah için çiftlerin başvuru yapması gerekir. Bu başvuru aşamasında çiftlerden bazı belgeler talep edilir. Nikah için gerekli belgeler şu şekildedir;

- Nüfus Cüzdanının Aslı ve Fotokopileri,

- Sağlık Raporu,

- Yeni Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf,

- Evlenme Beyannamesi.

Nikah başvurusu için kurumların istediği gerekli belgeler mutlaka eksiksiz ve doğru olarak kurumlara ibraz edilmelidir. Kurumlar kişilerin sunacağı tüm belgeleri online sistem üzerinden otomatik olarak görebilir. Bu sebeple sistemlere entegre olmayan bilgiler kesinlikle başvuru dosyasına alınmamalıdır. Resmi nikah için gerekli olan belgelerin tümünü isterseniz bağlı olduğunuz belediyeden de öğrenebilirsiniz. Belediyeden alacağınız evraklar sizlere memurlar tarafından verilecektir. Bu nedenle mutlaka resmi nikah evrakları için başvuru yapacağınız belediyeye müracaat etmeniz gerekir.

EVLENME BEYANNAMESİ NEREDEN ALINIR?

Resmi nikah için gerekli olan evraklar arasında evlenme beyannamesi de yer alır. Evlenme beyannamesi için öncelikle başvuru yapılacak belediyeye gidilmesi gerekir. Hangi belediyede evlenmek isterseniz beyanname için de mutlaka o belediyeye başvuru yapmalısınız. Belediyede bulunan görevliler başvuru esnasında bu belgeyi düzenleyerek, dosyanızın içerisine ekleyecektir.

RESMİ NİKAHTA SAĞLIK RAPORU ŞARTI

Resmi nikah işlemlerinin başlaması için mutlaka yasaların sunmuş olduğu belgeleri eksiksiz olarak ilgili kurumlara teslim etmek gerekir. Belgeler arasında Türk Medeni Kanunu’na göre sağlık raporu da yer alıyor. Bu sağlık raporu sadece evlenmeye mahsus olarak düzenlenir. Bu sebeple sağlık raporunda olmazsa olmaz testlerin ve kontrollerin yapılması şartı vardır. Çünkü sağlık raporu yeni evlenecek olan kişilerin özellikle cinsel yolla bulaşan bir hastalıklarının olup olmadığına bakılır.

Bu nedenle, nikah işlemleri için mutlaka sağlık raporu getirilmesi gerekir. Sağlık raporu ayrıca eşlerin bir hastalıkla ilgili taşıyıcı durumunda olup olmadıklarına bakılarak, evlilik öncesinde gerekli tedbirlerin alınması açısından da önemlidir. Çünkü eşlerde bulunan sağlık sorunları ilerde doğacak çocukların da sağlığını etkileyecektir.

SAĞLIK RAPORUNDA UYGULANAN TESTLER

Evlilik başvurusu yapacak olan kişilerin ilk sorduğu sorulardan bir tanesi de “Sağlık raporu için hangi testlere bakılır” sorusudur. Evliliğe mahsus olarak yapılan sağlık raporunda öncelikle çiftlerden kan tahlili ve akciğer filmi istenir. Kan tahlilinin alınmasında kan grubunun belirlenmesi ve kanda ortaya çıkan hepatit, frengi ve AIDS gibi rahatsızlıklara bakılır.

Evlenecek çiftlere kan tahlili yapmak sadece hastalıklar açısından değil çiftlerin kan ile ilgili bir uyuşmazlığı var mı onlara da bakılır. Çünkü kan uyuşmazlığının olması halinde çiftlerin çocuk yapmadan önce bazı önlemleri de almaları gerekir. Sağlık raporunda yapılan diğer bir test ise Akdeniz anemisi testidir. 60 yaş üzeri evlenecek çiftlerden ise evlilik için alınan sağlık raporunun heyet raporu olması talep ediliyor.

EVLİLİĞE ENGEL OLAN RAHATSIZLIKLAR NELERDİR?

Evlenecek olan çiftlerden sağlık raporunun istenmesi bazı hastalıklara karşı kişilerin taşıyıcı olmasından kaynaklanır. Bu nedenle mevzuata göre bazı rahatsızlıklar evliliğe engel kabul edilmektedir. Bu hastalıkların pek çoğu da bulaşıcı hastalık olarak belirlenir. İşte evliliğe engel olan hastalıklar şu şekildedir;

- bel soğukluğu,

- cüzzam,

- frengi,

- şankroid ve veremdir.

Evlenecek olan çiftlerden birinde bu rahatsızlık varsa evlilik işlemleri yapılamaz. Öncelikle kişilerin bu hastalıkların tedavisini olması istenir. Kişilerde eğer verem hastalığı görülürse, evliliğin 6 ay ertelenmesi istenir. Bu hastalıkların hepsi için uygun tedaviler yapılıp, hastalık tamamen ortadan kalkmışsa evlilik için yeniden başvuru yapılabilir.