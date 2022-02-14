Müge Anlı Safiye Çallı olayı nedir? Türkücü sevgilisi tarafından dolandırılan Safiye Çallı ve şarkıcı Cüneyt Demiral kimdir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen 47 yaşındaki Safiye Çallı, 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etmişti. Program sonrası Cüneyt Demiral ile yeniden görüşen Safiye Çallı bu kez de 6 bin TL dolandırıldığını söyledi. Peki, Müge Anlı Safiye Çallı olayı nedir, Safiye Çallı kimdir? Safiye Çallı’nın türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral kimdir?

MÜGE ANLI SAFİYE ÇALLI OLAYI NEDİR?

Ankara'da yaşayan Safiye Çallı, 23 Mart 2021 tarihinde geçimsizlik sebebiyle 25 yıllık evliliğini noktalamıştı. Eşinden ayrıldıktan sonra sosyal medyadan türkücü olduğu için takipleştiği Cüneyt Demiral ile görüşmeye başladı. Cüneyt, bu süre içinde işsizliğini bahane ederek para istemeye başladı. Kısa sürede güzel sözlerle kendisine bağladığı Safiye Çallı'ya Ankara ve Ordu'daki iki evini sattıran Cüneyt Demiral daha sonra aldığı paralarla ortadan kayboldu. Geçimini evlere temizliğe giderek sağladığını ve tüm birikimini evlilik vaadiyle kaybettiğini söyleyen Safiye Çallı, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Ancak Safiye Çallı aradan zaman geçmesine rağmen Demiral’a yine inandı, aynı hüsranı tekrar yaşadı.

Safiye Çallı'nın yaklaşık 700 bin TL'lik evlerini sattığı iddia edilen türkücünün eski eşi Melek, kendisiyle 7 ay evli kaldığını ve şu an boşanma sürecinde olduğunu bildirerek şahsın dolandırıcı olduğunu yeni öğrendiğini aktarmıştı.

İstanbul'da ev alacağı vaadiyle Çallı'yı kandırdığı iddia edilen sahne adı Akkuşlu Cüneyt olan türkücünün, sattığı evlerle lüks araba ve arsa aldığı ortaya çıkmıştı. Çallı, dolandırıldığını anladıktan sonra türkücü Cüneyt tarafından şiddet gördüğünü anlatmıştı. Üstüne de bekar zannettiği adamın henüz eşinden boşanmadığını öğrendiğini söylemişti. Telefonla bağlanan bazı kişiler de Cüneyt tarafından dolandırıldıklarını söyledi. Ayrıca Cüneyt'in kadınları uygunsuz fotoğraflarını kullanarak tehdit ettiği iddia edilmişti. Canlı yayına iddiaları yanıtlamak için türkücü Cüneyt ve ailesi katılmıştı. Cüneyt, Safiye'nin kendisine çalışma dediğini ve paraları da birlikte yediklerini söyledi. Üstüne de Safiye'nin "Çalışırsan intihar ederim." dediğini söylemişti. Bu sözlerinin ardından da Müge Anlı, TDK'dan 'Jigolo' tanımını okuyarak 'Bu işi mi yapıyorsunuz?' sorusunu yöneltmişti.

Safiye Çallı'nın yaklaşık 700 bin TL'sine çöken türkücü Cüneyt, Müge Anlı'ya borcunu ödeyeceğine dair söz vermişti ve bugün sözünü tuttu. Safiye Çallı'ya vermek üzere stüdyoya 80 bin TL ve yaklaşık 35-45 bin TL değerindeki arabasıyla geldi. Safiye de "Ben araba kullanmayı bilmiyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. "Benden ne istedin" diyerek isyan etti. Araba ve 80 bin TL de Safiye'nin zararını karşılamıyor. Kadın ağlamakta haklı bir yandan. Avukat Rahmi Özkan da Safiye Çallı'ya Cüneyt'e teşekkür etmediği için tepki gösterdi. Safiye'nin teşekkür etmesine gerek yok açıkçası. Noter huzurunda devredilen aracı beğenmediğini söyleyen Safiye, Müge Anlı'nın "Keşke para gelmeseydi de Cüneyt gelseydi dedin mi?" sorusuna "Evet, dedim" yanıtıyla da herkesi şaşırttı.



