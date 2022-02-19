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    YaşamModacı Vural Gökçaylı hayatını kaybetti
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    Modacı Vural Gökçaylı hayatını kaybetti

    Türkiye'de Haute-Couture olarak bilinen özel dikim kıyafet tasarımlarının önemli temsilcilerinden olan Vural Gökçaylı, 79 yaşında hayatını kaybetti.

    19.02.2022 - 11:35 | | DHA
    Modacı Vural Gökçaylı hayatını kaybetti

    Türkiye'de Haute-Couture olarak bilinen özel dikim kıyafet tasarımlarının önemli temsilcilerinden olan Vural Gökçaylı, 79 yaşında hayatını kaybetti. Gökçaylı'nın vefat haberini modacı Ferhan Aral duyurdu.

    Modacı Vural Gökçaylı hayatını kaybetti

    Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Aral “ Büyük ustayı kaybettik. Moda dünyasından bir ekselans geçti. Işığıyla bizleri büyüledi. Dünyayı kendine hayran bıraktı. Atatürk ve ilkelerinin yılmaz savunucusu duayen tasarımcı Vural Gökçaylı. Acımız büyük nurlar içinde uyusun “ifadelerini kullandı.

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