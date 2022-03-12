°
Şehir seçiniz
    BİST2.0540.57EURO16.16-1.07USD14.78-0.45ALTIN942.60-0.99
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamModa tasarımcısı Emre Coşgun otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü
    HaberlerYaşam Haberleri Moda tasarımcısı Emre Coşgun otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü
    ABONE OL

    Moda tasarımcısı Emre Coşgun otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü

    Denizli'de yaşayan moda tasarımcısı Emre Coşgun (34), kendisine ait otomobilde tartıştığı arkadaşı Onur Ş. (32) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Onur Ş., Coşgun'u başkasının öldürdüğünü iddia etti.

    12.03.2022 - 19:56 | | Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
    Moda tasarımcısı Emre Coşgun otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü

    Olay, saat 15.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi 1182 Sokak'ta meydana geldi. Denizli'nin bilinen moda tasarımcılarından olduğu belirtilen Emre Coşgun, kendisine ait 20 EC 261 plakalı otomobille yanında arkadaşı Onur Ş. ile boş araziye gitti. Burada otomobil içinde iki arkadaş henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre Onur Ş., yanında taşıdığı bıçakla Coşgun'u göğsünden bıçakla yaraladı. Olayın ardından Onur Ş. 112 Acil Hattı'nı arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşgun, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Olay yerine gelen polis ekipleri cinayetin şüphelisi olarak Onur Ş.'yi gözaltına aldı. Kavga sırasında sağ elinden bıçakla yaralanan Onur Ş. arkadaşı Emre'yi 'Fatih' isminde birinin bıçaklayıp, kaçtığını iddia etti. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otomobilde üçüncü bir kişinin olmadığını belirledi. Gözaltına alınan Onur Ş., hastanedeki tedavisinin ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Moda tasarımcısı Emre Coşgun otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü

    GÜNCEL HABERLER

    Biden son dakika emrini verdi! Ukrayna-Rusya savaşında dengeleri değiştirecek hamle

    Biden son dakika emrini verdi! Ukrayna-Rusya savaşında dengeleri değiştirecek hamle

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 12 Mart Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 12 Mart Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Kilit rol oynuyor

    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Kilit rol oynuyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Biden son dakika emrini verdi! Ukrayna-Rusya savaşında dengeleri değiştirecek hamle

    Biden son dakika emrini verdi! Ukrayna-Rusya savaşında dengeleri değiştirecek hamle

    Sıradaki Haber
    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 12 Mart Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 12 Mart Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Sıradaki Haber
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Kilit rol oynuyor

    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Kilit rol oynuyor

    Sıradaki Haber
    Erken emeklilik ile ilgili açıklama! Yaşı beklemeye gerek yok, başvurular SGK'ya yapılıyor

    Erken emeklilik ile ilgili açıklama! Yaşı beklemeye gerek yok, başvurular SGK'ya yapılıyor

    Sıradaki Haber