Metro İstanbul'dan Nijerya’ya teknoloji transferi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden, Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul’un, farklı ülkelerin şehirleri ile iş birliği görüşmeleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay Lagos Eyaleti İdari Valisi Babajide Sanwo-Olu ve Lagos Metropol Bölgesi Toplu Taşıma Otoritesi (LAMATA) Genel Müdürü Abimbola Akinajo ile beraberindeki 18 kişilik heyet, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy ve şirket üst yönetimi ile bir araya gelerek Lagos bölgesinde yapmayı planladıkları raylı sistem projelerinde iş birliği fırsatları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Toplantının ardından Metro İstanbul’un tecrübelerinden faydalanmak için iş birliği olanakları görüşülerek bir komite oluşturulmuştu. Görüşmeler hızlı sonuçlandı, iki şehir arasında bir sözleşme imzalandı ve iş birliği süreci başladı.

“İŞ BİRLİKLERİMİZE YENİLERİNİ EKLEMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

İBB bünyesinde hizmet veren iştirak şirketlerinin geliştirdiği ürün ve projelerle, ülke sınırları dışında da adından söz ettirdiğine dikkat çeken İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, “İBB İştiraki şirketlerimizin tümü İstanbul ve İstanbullular için durmaksızın çalışmaya, projeler geliştirmeye, üretmeye devam ediyor. Bu şehrin her noktasına eli değen en önemli şirketlerimizden biri de şüphesiz ki Metro İstanbul.

Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun da ifade ettiği gibi İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir. Pek çok yeniliğe ve ilke de imza atan şirketlerimiz, yalnızca İBB için değil, ülkemizdeki diğer belediyeler, çeşitli firmalar ve hatta ülke sınırını aşarak, başka ülkelerin şehirleri için de çalışmalarını ortaya koyuyor. Metro İstanbul olarak, Türkiye ve hatta dünyanın dört bir yanında raylı sistem projeleri geliştiriyoruz. Yakın zamanda ise Nijerya’nın Lagos şehrine, raylı sistem projelerinde işletme ve bakım alanlarında teknik danışmanlık hizmeti sağlamak üzere bir sözleşme imzaladık. Başka ülkelerin şehirleri ile yapılan iş birliklerine, bir yenisinin daha eklenmesinden dolayı mutlu ve gururluyum.

İBB olarak, bu projelerin ülkenin kalkınması açısından önemli bir adım olduğunun bilincindeyiz. Bu çalışmayla birlikte mühendislik ve Ar-Ge hizmetlerimizin dünyanın birçok noktasında etkin olduğunu gördük. Gerek Nijerya gerekse diğer ülkelerin gelecekteki teknoloji yatırımlarında yer almak için mühendis kadromuz ve kendi teknolojimizle çalışmaya hazırız. Tüm şirketlerimiz ile her gün, iş birliklerimize yenilerini eklemek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.