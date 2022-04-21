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    YaşamManisa'da korkunç olay! Kuzenini av tüfeğiyle öldürdü
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    Manisa'da korkunç olay! Kuzenini av tüfeğiyle öldürdü

    Manisa'nın Salihli ilçesinde kuzeni Ali D. tarafından av tüfeğiyle başından vurulan Ramazan Dağ (55) hayatını kaybetti.

    21.04.2022 - 21:22 | | Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)
    Manisa'da korkunç olay! Kuzenini av tüfeğiyle öldürdü

    Olay, saat 17.00 sıralarında Başlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Ali D.(55) ile Ramazan Dağ, Devler Mevkisinde hayvan otlattıkları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşüğü olayda Ali D., Ramazan Dağ'ın başına av tüfeğiyle ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Ali. D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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