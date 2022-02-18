Liseli Hilal Atlas’ın sır ölümü! Kanlar içinde bulundu

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde babası kesimhanede, annesi ise bir çiftlikteki yumurta toplama işinde çalışan Hilal Atlas isimli genç kızdan haber alamayan ailesi eve geldi.

Eve gelen aile genç kızı kanlar içinde buldu. Kızlarını kanlar içinde bulan aile durumu 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne iletti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulans ekibi ve polis eve girdiklerinde genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşanan olayla birlikte polis evi güvenlik çemberine aldı. Lise öğrencisi olduğu öğrenilen Hilal Atlas'ın av tüfeğinden çıkan saçmalarla can verdiği anlaşılırken, genç kızın intihar mı ettiği, yoksa cinayete kurban mı gittiği polisi soruşturması sonrasında netlik kazanacak.Lise öğrencisi genç kızın Koronavirüs karantinasında olduğu ve karantinanın da bugün son günü olduğu öğrenildi.Yaşanan şok gelişme sonrasında Cumhuriyet Savcısı olaya el koyarken, polisin yaptığı soruşturma ise sürüyor. (Hüseyin Cumalı-Sabah)