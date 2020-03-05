LGBT'nin açılımı nedir?

LGBT açılımı, 'Lezbiyen', 'Gay', 'Biseksüel', 'Transeksüel' sözcüklerinin baş harflerinden oluşmaktadır. 1900’ lü yıllardan itibaren kullanılan LGBT deyişi, eşcinsel haklarının mücadelesi amacıyla kullanılan, bir çatı sözcüktür.

Eşcinsel hareketi şeklinde de ifade edilen LGBT ( Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transeksüel ) hareketi, eşcinsel sözcüğünün transeksüel, travesti ve biseksüelliği içermemesi nedeni ile çatı sözcük olmaktan çıkmış durumdadır. Hareket, GLBTT sözcüğünü kullanmaya başlayarak, lezbiyenlerin toplum içinde yok sayılması nedeni ile L harfi başa alınıp, kadınlar için bir çeşit pozitif ayrımcılık yapmıştır.

LGBT ne demek?

LGBT, bir eşcinsel hareketidir. Türkiye’ de de LGBT hareketi son dönemlerde etkisini daha da artırmış, LGBT eylemleri daha çok yaygınlaşmıştır. LGBT hareketi Türkiye’ de çoğunlukla, İstanbul’ da ve daha çok da Beyoğlu’ nda etkin bir biçimde yapılmaktadır.

Onur yürüyüşü nedir?

Onur Yürüyüşü, her sene haziran ayında, Stonewall ayaklanma tarihinin yıl dönümünde yapılan ve dünya genelinde de kutlanmakta olan, LGBTİ kişiler ve LGBTİ kişilere destek olan kişilerin de katılımı ile gerçekleştirilen bir etkinliktir.

Onur yürüyüşü tarihi

1969 senesinde, Stonewall Inn isimli bir barda, şiddet, baskı ve ayrımcılık gibi muameleleri dayanamayan eşcinseller ayaklanma başlatarak, kendilerine baskı uygulayan polisi bar içerisine hapsedip, 4 gün süresince sokaklarda çatışarak, eylemler gerçekleştirmiştir.

LGBT mücadelesinin dönüm noktalarından olan o gün, dünyanın bütün yerlerinde onur haftası, LGBT onur, onur yürüyüşü ve gey onur gibi isimler ile kutlanmaktadır. Burada ifade edilmek istenen onur kelimesinin anlamı, bireyin kendi oluşunun onuru, kendi varoluşu sebebiyle utanmayışının yansıması şeklindedir.