Lavanta yağının faydaları nelerdir?

Lavanta yağının insan sağlığına faydaları arasında, anksiyeteyi ve stresi azaltma, sinirsel gerginliği ortadan kaldırma, var olan ağrıyı azaltma, cildi ve kafa derisini dezenfekte etme, kan dolaşımının artışı, akne önleyici ve solunum sorunlarını iyileştirebilme özellikleri sayılabilir. Lavantanın Latince ismi, ‘’ yıkamak ‘’ manasına gelen, ‘’Lavare’’ kelimesidir.

Günümüzde lavanta yağı, jeller, aromaterapi yağları, losyonlar, infüzyonlar, sabunlar, mumlar ve bebek ürünleri de dahil olmakla birlikte, türlü formlarda sıkça kullanılmaktadır.

Lavanta yağınını faydaları nelerdir?

Lavanta yağının insan sağlığına çeşitli faydaları bulunmaktadır. Lavanta yağının sağlık için faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Ağrıyı Hafifletir

Lavanta yağı, eklem ağrılarını, sırt ağrısını, burkulmaları, kas ağrılarını hafifletebilir. Ağrı olan bölgeye lavanta yağı ile masaj yapılır. Ayrıca lavanta yağı böcek sokması gibi durumların ardından oluşan ağrıların da azalmasına yardımcı olabilmektedir. Etkilenen alana hafif bir şekilde masaj yapılarak etkisi görülür.

- Stres ve Anksiyeteyi Hafifletir

Sinir ve anksiyete problemleri için, lavanta yağı kokusu muhteşem bir sakinleştiricidir. Bu sebeple lavanta yağı, baş ağrısı, migren, sinirsel gerginlik, depresyon ve duygusal stres tedavilerinde, oldukça yardımcı olabilmektedir.

- Çeşitli Cilt Sorunlarının Tedavisi

Egzama, kırışıklık, akne gibi cilt problemlerinin tedavisi için, lavanta yağı oldukça etkilidir. Aynı zamanda kesiklerin, yaraların ve yanıkların tedavi edilmesinde de lavanta yağı, fazlası ile yardımcı olabilmektedir.

- Saçların Sağlıklı Olmasını Sağlar

Lavanta yağı, saçı ve saç derisini beslerken, saç derisinin de dezenfekte edilmesini sağlar. Böylelikle saçta bit ve sirke var ise, temizlenmesine yardımcı olur. Lavanta yağı, saç dökülmeleri tedavilerinde de etkilidir. Yapılan bir araştırmada, lavanta yağının saçların uzamasına da katkısı olduğu belirtilmiştir.

- Solunum Sorunlarını Rahatlatıcı Özelliği

Lavanta yağı, grip, soğuk algınlığı, öksürük, boğaz enfeksiyonları, sinüs tıkanıklığı, boğmaca, astım, bademci iltihabı, bronşit, larenjit gibi solunum ile alakalı sorunlarla mücadelede de oldukça yardımcıdır. Boyun bölgesine, göğse, sırta rahatlıkla uygulanabilir.

- Kan Dolaşımını Artırır

Lavanta yağı yükselmiş kan basıncı düzeyinin düşürülmesi açısından da yardımcı özelliktedir. Ayrıca, hipertansiyonu azaltmak amacı ile de kullanılabilir.

- Uyku ve Uykusuzluk İçin Kullanılabilir

Sakinleştirici özelliği sebebi ile lavanta yağı, uykuya dalma, uyku süresi ve uykusuzluk gibi problemleri azaltarak, genel uyku niteliğinin %60 oranında artmasına yardımcı olur.

- Ruh Halini İyileştirir

Lavanta yağının kokusu da oldukça ferahlatıcıdır. Sinirleri yatıştırarak, stres gibi problemlerde, etkilenme oranını en aza indirebilmektedir.

Lavanta yağı ne işe yarar?

Lavanta yağı ile adeta bir lavanta tarlasında yürüdüğünüzü hissedip, rahatlayabilmeniz mümkün. Sağlık ve kozmetikte sıkça kullanılan lavanta yağının, sağlık için türlü faydaları bulunuyor. Lavanta yağını ensenize, kulak arkanıza veya bileklerinize sürerek, hem parfümlerden farksız, hem oldukça kalıcı olan bu muhteşem kokuyu uzun süre üzerinizde taşıyabilirsiniz.

Evinizde bu kokudan faydalanmak istiyorsanız, evinizde kalorifer üzerine, birkaç damla damlatılmış lavanta yağı içeren ılık su koyabilirsiniz. Bu şekilde, hem ortamın oldukça hoş kokmasını sağlayacak, hem de bu koku ile ferahlamış ortam sayesinde, stres düzeyini de düşürebileceksiniz.

Kullanım alanları nelerdir?

- Lavanta yağını dudaklarınızdaki çatlak oluşumu için kullanarak, dudak çatlaklarınızdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

- Lavanta yağını saçlarınızın bakımında kullanarak, saç kepeklenmesinden kurtulabilir, saç dökülmesini azaltabilirsiniz.

- Parfüm kullanmak yerine, kulak arkanıza ve bileklerinize lavanta yağı sürerek oldukça hoş kokuya sahip olabilirsiniz.

- Temiz bir pamukla yaraya lavanta yağı damlatılarak, iyileşme süresi azaltılabilir.

- Yatağınıza lavanta yağı ( birkaç damla ) damlatarak, uykuya daha rahat bir şekilde geçebilirsiniz.

- Boğaz ağrısı, öksürük, grip gibi durumlar için, sıcak su içerisine lavanta yağından birkaç damla damlatarak ve sonrasında buharını soluyarak, nefes alma zorlanmasını giderebilir, rahat soluk almanızı sağlayabilirsiniz.

- Dudağınız ve burnunuzun arasında lavanta yağını birkaç damla şeklinde damlatarak, baş ağrınızı hafifletebilirsiniz.

- Ilık suyla doldurulmuş küvete lavanta yağı damlatarak, kas ağrılarınızın hafiflemesini sağlayabilirsiniz.

- Mide bulantısı veya karın ağrısını hafifletmek için, göbek altı bölgenize lavanta yağından birkaç damla damlatmanız yeterlidir. Bu şekilde ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.