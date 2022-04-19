Kütahya'da tarihi bina alev alev yandı

Ulu Cami Mahallesi, Ballar Sokak'ta bulunan Hüseyin Kocayörük'e ait iki katlı ve en az 100 yıllık olduğu belirtilen tescilli binada, saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Boş olan binadaki alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede tüm binayı saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından binadaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bina tamamen yanarak kül oldu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.