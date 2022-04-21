°
Şehir seçiniz
    BİST2.5571.22EURO15.980.35USD14.710.30ALTIN916.59-0.74
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamKöyde korkutan olay! Görenler inanamadı: 30 yıldır ilk kez...
    HaberlerYaşam Haberleri Köyde korkutan olay! Görenler inanamadı: 30 yıldır ilk kez...
    ABONE OL

    Köyde korkutan olay! Görenler inanamadı: 30 yıldır ilk kez...

    Siirt'te bir tarla sahibi, tarlasında gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Tedirginlik duyduğunu ifade eden Sakin Kavak, "30 yıldır çiftçilik yapıyorum, hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum" diye konuştu.

    21.04.2022 - 18:00 | | İHA
    Köyde korkutan olay! Görenler inanamadı: 30 yıldır ilk kez...

    Siirt merkeze bağlı Doluharman köyünde 19 dönümlük tarlada yaklaşık 500 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğun kendilerini tedirgin ettiğini belirten çiftçilerden Sakin Kavak, 30 yıldır çiftçilik yaptığını, şimdiye kadar böyle bir olaya ilk defa şahit olduğunu dile getirdi.
    Sabah tarlaya geldiğinde oluşan obruğu gördüğünde şok olduğunu söyleyen Kavak, “Tarlaya gelince baktım su doluydu. 30 yıldır çiftçilik yapıyorum hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Tarlaya gelince şaşırdım. Kardeşlerim gelip baktı onlar da şaşırdı. Biz, devletten yardım istiyoruz. Şimdi tarla zamanıdır, tarlada da çalışamıyoruz ne yapacağımızı da bilmiyoruz” dedi.

    Köyde korkutan olay Görenler inanamadı: 30 yıldır ilk kez...

      GÜNCEL HABERLER

      Yaz ayı yaklaşırken flaş karar! 'Zorundayız' dedi ve açıkladı: Yasaklayacağız

      Yaz ayı yaklaşırken flaş karar! 'Zorundayız' dedi ve açıkladı: Yasaklayacağız

      Rusya'dan misilleme! Kamala Harris ve Mark Zuckerberg'in bulunduğu üst düzey ABD'lilere yaptırım

      Rusya'dan misilleme! Kamala Harris ve Mark Zuckerberg'in bulunduğu üst düzey ABD'lilere yaptırım

      Emine Erdoğan, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans ile bir araya geldi

      Emine Erdoğan, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans ile bir araya geldi

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Yaz ayı yaklaşırken flaş karar! 'Zorundayız' dedi ve açıkladı: Yasaklayacağız

      Yaz ayı yaklaşırken flaş karar! 'Zorundayız' dedi ve açıkladı: Yasaklayacağız

      Sıradaki Haber
      Rusya'dan misilleme! Kamala Harris ve Mark Zuckerberg'in bulunduğu üst düzey ABD'lilere yaptırım

      Rusya'dan misilleme! Kamala Harris ve Mark Zuckerberg'in bulunduğu üst düzey ABD'lilere yaptırım

      Sıradaki Haber
      Öğrenci servislerine zam geldi! Flaş karar, fiyatlar yüzde 40 arttı

      Öğrenci servislerine zam geldi! Flaş karar, fiyatlar yüzde 40 arttı

      Sıradaki Haber
      Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak!

      Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak!

      Sıradaki Haber