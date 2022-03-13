°
Şehir seçiniz
    BİST2.0540.57EURO16.16-1.07USD14.78-0.45ALTIN942.60-0.99
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamKöy muhtarının 'defne yaprağı' tartışması kanlı bitti
    HaberlerYaşam Haberleri Köy muhtarının 'defne yaprağı' tartışması kanlı bitti
    ABONE OL

    Köy muhtarının 'defne yaprağı' tartışması kanlı bitti

    Sinop'un Ayancık ilçesinde, bir muhtar silahla vurulması sonucu ağır yaralandı.

    13.03.2022 - 23:03 | | İHA
    Köy muhtarının 'defne yaprağı' tartışması kanlı bitti

    Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çaylıoğlu köyünde meydana geldi. Köy sakini Cemal Y., iddiaya göre, kendi arazisinde defne yaprağı kesen çalışanlar ile sözlü tartışma yaşadı. Çalışanların, köy muhtarının köy arazisi olduğunu söylediğini ileri sürmesinin ardından kesim yapılan alana gelen köy muhtarı Nizamettin Akın ile Cemal Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Cemal Y., tabanca ile Nizamettin Akın'ın omzuna ateş etti. Yaralanan muhtar, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
    Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen muhtarın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
    Olayın ardından Cemal Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor

      GÜNCEL HABERLER

      Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar: Bunu asla affetmeyeceğiz!

      Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar: Bunu asla affetmeyeceğiz!

      Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Savaş suçlusu sayılırsınız

      Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Savaş suçlusu sayılırsınız

      Rusya'dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi Boğaz'dan geçti

      Rusya'dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi Boğaz'dan geçti

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar: Bunu asla affetmeyeceğiz!

      Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar: Bunu asla affetmeyeceğiz!

      Sıradaki Haber
      Rusya'dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi Boğaz'dan geçti

      Rusya'dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi Boğaz'dan geçti

      Sıradaki Haber
      Selçuk Bayraktar'dan yeni 'Bayraktar Kızılelma' paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA

      Selçuk Bayraktar'dan yeni 'Bayraktar Kızılelma' paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA

      Sıradaki Haber
      KPSS şartı aranmıyor! 10 bin işçi alınacak, İŞKUR üzerinden...

      KPSS şartı aranmıyor! 10 bin işçi alınacak, İŞKUR üzerinden...

      Sıradaki Haber