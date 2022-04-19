°
Şehir seçiniz
    BİST2.5210.44EURO15.810.15USD14.650.14ALTIN931.17-0.02
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamKomşusunun istismarı sonucu intihar etti! 'Gülüşünü asitle yakarım'
    HaberlerYaşam Haberleri Komşusunun istismarı sonucu intihar etti! 'Gülüşünü asitle yakarım'
    ABONE OL

    Komşusunun istismarı sonucu intihar etti! 'Gülüşünü asitle yakarım'

    Eşi il dışındayken komşusunun tacizlerinden bunalan iki çocuk annesi Merve, evde kendini astı. Tacizcisi Abdullah T. ise sadece 1 yıl 6 ay cezası verildi.

    19.04.2022 - 08:23 |
    Komşusunun istismarı sonucu intihar etti! 'Gülüşünü asitle yakarım'

    Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Merve A.'yı (23), göz göre göre ölüme götüren tacizci komşusuna ödül gibi ceza verildi. F.A. ile 2015'ten bu yana evli olan Merve, eşinin Çanakkale'deki köprü inşaatına çalışmaya gitmesiyle komşusu Abdullah T. tarafından sözlü tacize maruz kalmaya başladı.

    Merve durumu önce kendi ailesiyle paylaştı. Aile Abdullah T. ile konuşurken, Abdullah T. tacizi yalanladı. Merve'nin önünü kesen Abdullah T., silah gösterip çocukları ve kendisini öldürmekle tehdit ederek kendisini kabul etmesini söyledi.

    Komşusunun istismarı sonucu intihar etti Gülüşünü asitle yakarım

    Merve, taciz devam edince durumu bu defa hem kendi ailesine hem de eşinin ailesine anlattı. Aileler suç duyurusunda bulundu. Ailelerin şikâyeti üzerine Abdullah T. ve ona yardım ettiği belirtilen mahalleden arkadaşı Abdullah K. gözaltına alındı. Kendisi de evli olan Abdullah T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ancak 20 gün yattıktan sonra tahliye edildi.

    Ancak tacizci cezaevinden çıkınca Merve'nin kapısına, "Seni öldürmem. O güzel gülüşünü asitle yakarım. Seni kimseye yâr etmem" sözlerini içeren mektup bıraktı. Bunlara dayanamayan Merve A., 14 Ocak sabahı eşine "Beni affet, yavrularımız sana emanet" mesajı gönderip evinde kendini asarak intihar etti.

    Abdullah T. ve arkadaşı Abdullah K. hakkında, tehdit, taciz ve dokunulmazlığı ihlal suçlarından dava açıldı. Abdullah K. tüm suçlardan beraat etti. Abdullah T. ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. (Tolga Yanık-Sabah)

    GÜNCEL HABERLER

    Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü

    Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü

    İçişleri duyurdu: Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başlatıldı

    İçişleri duyurdu: Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başlatıldı

    Tazminat ve yıllık izin hakkı ile ilgili flaş açıklama! Çalışan milyonlara güzel haber

    Tazminat ve yıllık izin hakkı ile ilgili flaş açıklama! Çalışan milyonlara güzel haber

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü

    Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü

    Sıradaki Haber
    20 Nisan ŞOK kataloğu 2022! Şok aktüel 20 Nisan 2022 kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimli? ŞOK kataloğu 2022 Nisan!

    20 Nisan ŞOK kataloğu 2022! Şok aktüel 20 Nisan 2022 kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimli? ŞOK kataloğu 2022 Nisan!

    Sıradaki Haber
    Tazminat ve yıllık izin hakkı ile ilgili flaş açıklama! Çalışan milyonlara güzel haber

    Tazminat ve yıllık izin hakkı ile ilgili flaş açıklama! Çalışan milyonlara güzel haber

    Sıradaki Haber
    Kuş gribi vakaları artıyor! ABD'den korkutan haber...

    Kuş gribi vakaları artıyor! ABD'den korkutan haber...
    Sıradaki Haber