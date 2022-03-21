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    YaşamKomşunun kızına iğrenç istismar!
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    Komşunun kızına iğrenç istismar!

    Üsküdar'da komşusunun 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen Ş.A.(53), 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

    21.03.2022 - 15:00 | | Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)
    Komşunun kızına iğrenç istismar!

    Üsküdar Güzeltepe Mahallesi'nde 14 yaşındaki kız çocuğu, karokola giderek komşusunun kendisine taciz içerikli mesajlar gönderdiğini, bir seferinde de kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Ailesini de durumdan haberdar eden kız çocuğu, kendisini taciz eden komşusundan şikayetçi oldu

    Çocuğun şikayeti üzerine gözaltına alınan Ş.A., emniyette verdiği ifadede, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Mağdur çocuğu doğduğu günden itibaren tanıdığını, kendi kızı gibi gördüğü için 'Balkız, aşkım' gibi ifadeler kullandığını ileri sürdü. Ş.A., cinsel taciz amacıyla çocuğa dokunmadığını iddia ederek "Kesinlikle kötü niyetli bir hareketim olmamıştır. Bu olay kesinlikle yanlış anlaşılmadan ibarettir" dedi.

    Savcılığın tutuklama talep ettiği şüpheli Ş.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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