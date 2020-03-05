Kivi kuşları uçamayan kuşlardandır. Kivi kuşlarının bazıları ise nesli tükenmeye başlamıştır. Yeni Zelanda'da bulunan bir kuş türüdür. Diğer kuş türlerine göre de belirgin farklılıklar gösterir. Dünyada 5 farklı kivi kuşu türleri bulunmaktadır. Kivi kuşlarının türleri aşağıda belirtilmiştir.

Kivi kuşu türleri nelerdir?

- Tokoeka

- Benekli büyük kivi

- Kuzey Adası kahverengi kivisi

- Benekli küçük kivi

- Okarito kahverengi kivisi kivi kuşları türleridir.

Kivi kuşu uçabilir mi?

Kivi kuşları diğer kuşlardan farklı özelliklere sahiptir. Diğer kuşlardan ayıran en büyük özellikleri ise uçamamalarıdır. Bir kuş türüdür. Fakat kivi kuşlarının kanatları bulunmaz. Bunun yanında çok hızlı koşma özelliğine sahiplerdir. Kivi kuşları Yeni Zelanda'ya özgü kuşlardır. Uçamayan kivi kuşları oldukça ilginç canlılardır. Bu kuşların büyükleri yaklaşık tavuk kadardır. Yuvarlak ve tombul olan kivi kuşlarının boyları kısa ve kafaları küçüktür.

Kivi kuşunun özellikleri nelerdir?

Kivi kuşlarının boyları yaklaşık 45 cm kadardır. Ayrıca oldukça tombul bir görünüşleri vardır. Ağırlıkları ise 1.5 ile 4.5 kg aralığındadır. Kivi kuşlarının dişi olanları erkek türlerinden daha iri yapıdadır. Dişi kivi kuşlarının yumurtaları da kendisi gibi iri yapıdadır. Ayrıca kivi kuşlarının bir değişik özelliği ise sadece erkeklerinin kuluçkaya yatmasıdır.

Dış görünüm itibariyle tavuklara benzeyen kivi kuşlarının tavuklardan farklı en belirgin özelliği kanatlarının olmamasıdır. Ayrıca tavukların galalarına göre kendi gagaları ince yapılı ve daha uzundur. Vücudundaki tüyler kıl şeklinde sert yapıdadır. Kivi kuşları bacakları ile kanat eksikliğini kapatabilirler. Bunun sebebi bacaklarının güçlü ve kalın olmasıdır. Kivi kuşları genellikle gündüz değil geceleri ortaya çıkarlar. Onların yaşam ortamları genellikle karanlık ortamlardır. Bu sebeple beslenme ihtiyaçlarını da gece karşılarlar.

Kivi kuşların diğer bir ilginç özelliği ise koku duyularıdır. Genel olarak bütün kuş türlerinin koku duyuları fazla gelişmemiştir. Bunun nedeni beslenme ihtiyaçlarını avlanarak gidermelidir. bu sebeple kuşların görüşleri keskindir. Fakat kivi kuşları besin ihtiyaçlarını avlanarak gidermezler. Bu sebeple iyi bir görüşe ihtiyaç duymazlar. Kivi kuşlarının beslenme ihtiyacındaki en büyük fayda koku duygularıdır. Çünkü kivi kuşları toprak altından beslenirler.

Kivi kuşları birileri tarafından rahatsız edildikleri zaman kendini korumaya geçerler. Biri tarafından rahatsız olan kivi kuşları kafalarını gövdelerinden dışarı doğru uzatırlar. Kımıldamadan gagalarını açarlar ve kafalarını sağa sola döndürerek karşılarındaki kişileri uzaklaştırmaya çalışırlar. Böylelikle karşı tarafı ürküterek kendilerini korumaya çalışırlar.

Kivi kuşlarının yaşam alanları nelerdir?

Kivi kuşları habitatlarda yaşarlar. Karlı dağlarda veya kıyı kumlarında yaşayabilirler. Bu alanlarda kivi kuşlarının sesleri geceleri duyulabilir. Genellikle kivi kuşları geceleri ortaya çıkarlar. bunun en büyük sebebi yerdeki omurgasız hayvanların geceleri toprak üstüne daha yakın olmalarıdır. Çünkü kivi kuşları avlanarak beslenmezler. Kivi kuşları genellikle toprakları didikleyerek solucanları, meyveleri, tohumları, yaprakları veya bazı böcekleri yiyerek beslenirler.

Ayrıca kivi kuşları yemeyi çok severler. Kuş türleri arasında en obur kuşlardan biridir. Küçük bir yapısı vardır. Buna rağmen yemeyi çok seven bir kuştur. Fakat görme yetenekleri diğer kuşlara göre zayıftır. Hatta kivi kuşları uzağı göremezler. Bu sebeple gündüzleri pek ortaya çıkmazlar. Geceleri dışarıya çıkmalarının sebebi görme yeteneklerinin zayıf olmasıdır. Rahatsız edilmekten ve sevilmekten hiç hoşlanmayan bir kuş türüdür. Rahatsız edildiklerinde hemen kendilerini savunmaya geçerler.

Kivi Kuşlarının Diğer Kuşlara Göre Farklılıkları

Günümüzde kuş türleri genellikle cana yakın ve kendilerini sevdiren hayvanlardır. Ayrıca kuşların kanatları bulunur ve görme yetenekleri çok kuvvetlidir. Gündüzleri etrafımızda kuş çeşitlerini görmek mümkündür. Kivi kuşları kuş cinsi olmasına rağmen kuşların taşıdıkları özellikleri pek taşımazlar. Diğer kuş türlerine göre farklı yapıdadırlar. Genellikle gece dışarı çıkarlar ve kanatları bulunmaz. Gaga yapıları da diğer kuşlara göre daha uzundur. Kuş türleri gibi kendilerini sevdirmekten hoşlanmazlar.