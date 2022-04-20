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    YaşamKayseri'de korkunç kaza: Karı-koca ırmaktan bu halde çıkarıldı
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    Kayseri'de korkunç kaza: Karı-koca ırmaktan bu halde çıkarıldı

    Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak'a uçtu. Araçtan bir çiftin cansız bedeni çıkarılırken, ekiplerin suda arama çalışmaları sürüyor.

    20.04.2022 - 18:16 | | İHA
    Kayseri'de korkunç kaza: Karı-koca ırmaktan bu halde çıkarıldı

    Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ankara yolu Yemliha Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak'a uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suya inerek karı koca olduğu öğrenilen 2 cenazeyi aracın içerisinden çıkardı.

    Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

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