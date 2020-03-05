Karakulak kedisinin özellikleri nelerdir? Bakımı ve beslemesi nasıl yapılır?

Karakulak kedisi tropikal yağmur ormanlarından kaçınır. Karakulak kedileri genellikle hayvanlarını korumaya çalışan çiftçiler tarafından öldürülür. Neyse ki, karakulak nüfusu tehlike altında değildir. Bu hayvanlar nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde değildir.

Karakulak Kedisinin Özellikleri Nelerdir?

Dişi karakulak kedileri ortalama olarak 11 kilo ve 109 santimdir. Erkek karakulak kedileri ortalama olarak 15 kilo ve 117 santimdir. Vücutları kahverengi veya siyah renkte olabilen kısa kürklerle kaplıdır. Karakulak kedilerinin ismini veren kulakları siyah tüy tutamları ile biter. Karakulak kedileri mükemmel işitme duyusuna sahiptir. 20 kas bulunan kulaklarını çeşitli yönlerde hareket ettirir ve avın en ufak sesini bile duymak için pozisyonlarını ayarlar. Karakulak kedileri gece hayvanıdır, gece boyunca aktif kalırlar.

Karakulak Kedisi Özellikleri

Karakulak etoburdur. Tavşan, kemirgen, antilop ve kuş yiyebilir. Bu kediler hızlı hayvanlardır. Antiloplar ve devekuşları gibi hayvanları koşarak geçebilir. Karakulak kedileri boyutundan üç kat daha büyük olan hayvana saldırmaktan korkmaz. Karakulak kediler tıpkı leoparlar gibi bazen yiyecek ve yemek artıklarını ağaçlarda ve çalılarda depolar.

Karakulak kürkü sindirmez. Avı yemeye başlamadan önce hayvanın kürkünü keskin tırnaklarıyla çıkarır. Bu kedi türü uçuş sırasındaki bir kuşu yakalayabilir. Karakulak tek bir sıçrayışta 10-12 kuş yakalayabilir. Bu becerisi sayesinde, geçmişte Farsça kraliyet ailesini eğlendirmek için kullanılmıştır.

Karakulak Kedisi Sinirli

Karakulak yalnız bir hayvandır. Karakulak, miyavlayabilen, hırıldayan, mırıldayan ve tıslayan çok sesli bir hayvandır. Bu hayvanlar tüm yıl boyunca çiftleşebilir, ancak çiftleşmek için ekimden şubata kadar olan dönemi tercih eder. Dişi karakulak kedilerinde hamilelik 78 ila 81 gün sürer ve 2 ila 6 yavru ile doğururlar. Genç karakulak kediler doğumdan 6 ila 10 gün sonra gözlerini açar. Yaşamlarının ilk 10 haftasında annenin sütüne bağımlıdırlar.

Gençler bir yaşına kadar anneleriyle kalırlar. Karakulak kedileri 12 ila 16 aylıkken cinsel olgunluğa ulaşır. Karakulak kedileri vahşi doğada 12 yıl ve evcil hayvan olarak 17 yıla kadar hayatta kalabilir. Karakulak kedisinin en dikkat çeken özelliği kulak tutamlarıdır. Bunlar birçok işleve sahiptir, ancak en önemlisi işitmeyi daha doğru hale getirmek için kullanılır. Doğal olarak vahşi bir hayvan olan karakulak kedilerinin evcilleştirilmesi durumunda agresif olmaları normaldir. Bu nedenle birçok karakulak sahibi hayvanlarının sinirli olduğunu düşünür.

Karakulak Kedisi Hakkında Bilgi

Karakulak tepesi siyah kulaklı, soluk turuncu lekeli kremsi göbekli ve uzun bacaklı büyük, kızıl saçlı bir kedidir. Yüzünün zarif hatları vardır. Bu hayvan dünyanın en güzel kedilerinden biri olarak kabul edilmelidir. Karakulak zarafetle ve kendinden emin bir güç duygusu ile hareket eder. Uzman bir tırmanıcıdır ve düzenli olarak ağaçlara sığınır. Güçlü arka uzuvlarını kullanarak havaya 4-5 metre zıplayabilir. Bir dişi genellikle üç erkekle çiftleşebilir. Yavruların günlük kilo alımları günde yaklaşık 21 gramdır. Karakulak çoğunlukla gece uyanık olan gizli, yalnız ve agresif bir hayvandır. Bu kediler 3000 metre kadar yüksekliklerde yaşayabilirler. Dağlık bölgelerde kuru savana ve ormanlık alanlarda, çalılık arazilerde ve engebeli arazilerde bulunurlar.

Karakulak Kedisinin Bakımı ve Beslemesi Nasıl Yapılır?

Karakulak kedisi, doğası gereği vahşi bir hayvan olduğu için evcilleştirilmesi zordur. Güzelliği ile ün salan bu eşsiz hayvanı sahiplenmek isteyenlerin sabırlı olması gerekir. Karakulaklar, diğer kedi türlerinde olduğu gibi serbest zamanlı olarak beslenirler. Tüyleri kısa olduğu için sürekli taranmasına gerek yoktur.

Tüm hayvanlarda olduğu gibi karakulak kedilerinin de aşıları zamanında ve tam yapılmalıdır. Ev ortamında beslenecek kediler için tırmanabilecekleri özel alanların yapılması gerekir. Aktif bir hayvan olan karakulak kedilerini evcilleştirerek bahçenizde gezmesine de isin verebilirsiniz.