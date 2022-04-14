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    YaşamKamyonet, işçi servis minibüsüyle çarpıştı: 7 yaralı
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    Kamyonet, işçi servis minibüsüyle çarpıştı: 7 yaralı

    Konya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetle işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

    14.04.2022 - 12:35 | | DHA
    Kamyonet, işçi servis minibüsüyle çarpıştı: 7 yaralı

    Kaza, saat 08.00 sıralarında Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Aktutan Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz S.B.'nin (17) yönetimindeki 42 APN 52 plakalı kamyonet, işçi taşıyan Hasan Koçak (49) yönetimindeki 42 BUA 12 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Minibüs çarpışmanın şiddetiyle devrildi.

    Kamyonet, işçi servis minibüsüyle çarpıştı: 7 yaralı

    Kazada, sürücüler S.B. ve Hasan Koçak ile işçiler Ethem Ünlü (57), Emre Güven (33), Murat Öz (20), Mehmet Öz (15) ve Özkan Güç (55) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kamyonet, işçi servis minibüsüyle çarpıştı: 7 yaralı

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