Kaktüs merakı 40 yaşındaki kadın girişimciyi iş sahibi yaptı

Yozgat’ta yaşayan Kamile Sağlam (40), 17 yıl önce kaktüs yetiştiriciliğine başladı. Evinde yetiştirdiği kaktüsler, sayılarının artmasıyla birlikte eve sığmaz oldu. Eşinin de desteği ve kendi imkânlarıyla iş yeri açma kararı alan Sağlam, bu hobisini mesleğe dönüştürdü. Kadın girişimci Sağlam, Lise Caddesi'nde sadece kaktüs satışının yapıldığı iş yerini açarak 400 farklı kaktüs türünün satışına başladı. Aile bütçesine de katkı sunan Sağlam, internet üzerinden de kaktüslerin satışını gerçekleştiriyor.

Kaktüs yetiştirmeye 17 yıl önce başladığını söyleyen Sağlam, “Önce küçük kaktüslerle evde başladım. Sonra kaktüs olayı büyümeye başladı ve çoğaltmaya başladım. Merakım da daha çok artmaya başladı. Baktım ki kocaman bir kaktüs dünyam oldu. Şu an 400 farklı tür kaktüs bulunuyor. Hobi olarak başlamıştım, daha sonra kaktüslerin sayısı arttı ve eve sığmamaya başladı. Sonra küçük bir iş yeri açmayı düşündük. En büyük destekçim eşimdi, onun desteğiyle küçük, güzel bir iş yeri açtık. Herhangi bir kurumdan destek almadım, kendi imkânımızla bu yola başladık. Bu ürünlerle aileme, çocuklarıma ve evime katkı da bulunuyorum” dedi.

Kaktüs bakımı ile ilgili tavsiyelerde bulunan Sağlam, “Kaktüsün bakımı çok kolay, bu yüzden tercih ediliyor. Çok az su istiyor, güneş alan bir yerde konumlandırılıp suyunu da düzenli bir şekilde verirseniz kaktüs uzun yıllar yetişmeye ve büyümeye devam eder” şeklinde konuştu.

Herkesin kurduğu hayalin peşinden gitmesi gerektiğini de dile getiren Sağlam, “Herkes hayalleri için çok uğraşsın, çabalasın ve gayret etsin. Kadınlar isteyince ve desteklenince çok güzel işler oluyor” ifadelerine yer verdi.