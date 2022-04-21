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    YaşamKağıthane'de zincirleme kaza! İETT otobüs şoförü rahatsızlandı, 6 araca çarptı
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    Kağıthane'de zincirleme kaza! İETT otobüs şoförü rahatsızlandı, 6 araca çarptı

    İstanbul Seyrantepe'de şoförünün kalp krizi geçirdiği öne sürülen İETT otobüsü 6 araca çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

    21.04.2022 - 10:40 | | Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)
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    Kağıthane Seyrantepe'de şoförünün kalp krizi geçirdiği öne sürülen İETT otobüsü 6 araca çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

    Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde İETT otobüsünün araçlara çarptığı anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında diğer sürücülerin otobüs şoförünün yanına koşmaları yer alıyor.

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