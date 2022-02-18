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    İstanbul’u kara bulutlar kapladı

    İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ile birlikte şehri kara bulutlar kapladı. Ortaya çıkan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

    18.02.2022 - 16:08 | | İHA
    İstanbul’u kara bulutlar kapladı

    İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren devam eden yağmur öğleden sonra yer yer etkisini yitirdi.

    İstanbul’u kara bulutlar kapladı

    Havadan çekilen görüntülerde şehrin Avrupa yakasında yağış devam ederken Anadolu yakasında ise yağışın bölge bölge devam ettiği görüldü. Şehri etkisi altına alan kara bulutlar kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı.

    İstanbul’u kara bulutlar kapladı

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