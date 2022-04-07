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    Yaşamİstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

    İstanbul'da öğleden sonra aralıklarla devam eden sağanak yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı.

    07.04.2022 - 18:43 | | Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA)
    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

    Meteoroloji, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Öğleden sonra başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Maltepe D-100 Karayolu'nda yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.30 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

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