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    Yaşamİstanbul'da kayıp üniversite öğrencisinin cesedi ormanda bulundu
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    İstanbul'da kayıp üniversite öğrencisinin cesedi ormanda bulundu

    İstanbul Sarıyer, 6 gün önce kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamit Egemen'in, cesedi bulundu. Yurdun yakınlarındaki ormanda, yanında av tüfeği ile cansız bedeni bulunan Egemen'in ilk incelemelere göre intihar ettiği değerlendiriliyor.

    06.04.2022 - 16:46 | | Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)
    İstanbul'da kayıp üniversite öğrencisinin cesedi ormanda bulundu

    Kaldığı, Bahçeköy Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'ndan 1 Nisan Cuma günü saat 14.00 sıralarında ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmayan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hamit Egemen (20) için ailesi polise kayıp müracaatında bulundu.

    İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, iz ve kadavra köpekleri ile Egemen'in kaldığı yurdun çevresinde bulunan ormanda arama yaptı. Aramalara AFAD ekipleri de destek verdi. Yaklaşık bir saat süren aramalarda Egemen'in yurdun yakınındaki ormanda cesedine ulaşılırken, yanında av tüfeği bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelmesi sonrası Hamit Egemen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre, Egemen'in av tüfeğiyle intihar ettiği değerlendiriliyor. 

    Olayı haber alarak gelen Egemen'in ailesi sinir krizleri geçirdi. Aileyi yakınları güçlükle sakinleştirdi.

    KREDİ KARTI KAYITLARINDAN AV MALZEMESİ SATAN DÜKKANDAN ALIŞ VERİŞ YAPTIĞI ANLAŞILDI

    Babası Arif Egemen, oğluna ait kredi kartı ekstresini inceledi. İnceleme sonucu Hamit Egemen'in Eminönü'nde av malzemeleri satan bir iş yerinden alışveriş yaptığı tespit edildi.

    YURTTAN ÇIKIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Hamit Egemen'in kaldığı yurttan son çıktığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Egemen'in turnikelerden geçerek dışarı çıktığı görülüyor.

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