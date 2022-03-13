İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek, daha ne kadar sürecek? 2022 Mart ayı kar yağışında son durum!

Yoğun kar yağışı İstanbul’daki etkisini sürdürüyor. İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı, sabah saatlerine kadar sürdü. Lapa lapa yağan kar, yolları kısa sürede doldurdu. Kar yağışı hayatı felç ederken vatandaşların mağdur olmaması için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni uyarıda bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışı İstanbul'a çok yaklaştı. Gelişmeleri uydu görüntüleri ve radardan sürekli takip ediyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafikte seyir halinde olan hemşehrilerimin de bir an önce evlerine dönmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek?

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul, Aybar kar fırtınası altında 2 gün daha geçirecek. Kar yağışı ise salı gününden itibaren yerini yağışlı havalara bırakacak.

Batıdan doğuya etkili olan beyaz esaret yolları kaparken, trafiğe ve kazalara neden oldu.

Bursa'da etkili olan kar yağışı sonucu trafik durdu. İşe gitmek isteyen vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Uludağ'da ise kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde buz tutan yolda 13 aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmadı.