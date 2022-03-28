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    Yaşamİstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60’ı buldu
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    İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60’ı buldu

    İstanbul’da haftanın ilk iş gününde araçlarıyla işe gitmek isteyen sürücüler D-100 karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. İBB trafik verilerine göre yüzde 60 olarak ölçümlenen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

    28.03.2022 - 09:26 |
    İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60’ı buldu

    İstanbul’da uzun süredir etkili olan soğuk havalar yerini güneşe bıraktı. Haftanın ilk iş gününde araçlarıyla işe gitmek isteyen sürücü ve öğrenci servisleri sabah saatlerinden itibaren D-100 karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. Karayoluna bağlanan ara arterlerde de uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 09.00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi. Özellikle Kadıköy istikametinde yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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