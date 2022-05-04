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    Yaşamİstanbul Boğazı'nda inanılmaz olay! Sabah namazında cami imamı fark etti
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    İstanbul Boğazı'nda inanılmaz olay! Sabah namazında cami imamı fark etti

    Üsküdar sahilinde arkadaşlarıyla gezip deniz kıyısında fotoğraf çektiren bir kişi, arkadaşlarıyla şakalaşırken denize düştü. Ekipler tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

    04.05.2022 - 18:38 | | İHA/DHA
    İstanbul Boğazı'nda inanılmaz olay! Sabah namazında cami imamı fark etti

    İstanbul Üsküdar’da sabaha karşı arkadaşlarıyla gezen 21 yaşındaki Erdem Çağlar fotoğraf çekilmek için Beylerbeyi sahiline geldi. Deniz kenarında arkadaşlarıyla fotoğraf çekilen ve şakalaşan Çağlar dengesini kaybederek denize düştü. Arkadaşları yardım istedi. Olay yerine yakın olan camide görev yapan cami imamı tarafından polis ekiplerine haber verildi. Bir süre boğulmamak için çırpınan Erdem Çağlar, akıntıya dayanamayarak kısa sürede denizde gözden kayboldu. Sahil güvenlik, deniz polisi ve dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.
    Bölge esnafı Ayhan Kasap, "Sabah üç tane arkadaş geliyorlar buraya, şakalaşırken bir tanesi denize düşüyor. Cami hocamızın anlattığına göre sabah namazını kıldırmış seslerin geldiğini duymuş. Sesleri duyduktan sonra hocamız telefon açmış sahil güvenlik ve polis ekiplerine. Onlar da geldi sabah saatlerinde müdahale ettiler. Şimdi de tekrar çalışmalar devam ediyor. Hala bulunamadı" dedi.

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