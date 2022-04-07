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    Yaşamİş insanını kaçırıp, 400 bin dolar fidye istediler
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    İş insanını kaçırıp, 400 bin dolar fidye istediler

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçırıldığı ortaya çıkan iş insanı Kamil Sunar, polisin operasyonu ile kurtarıldı. Sunar'ın yakınlarından fidye karşılığı 400 bin dolar isteyen 5 şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı.

    07.04.2022 - 12:14 |
    İş insanını kaçırıp, 400 bin dolar fidye istediler

    Şırnaklı iş insanı Kamil Sunar, salı günü iş görüşmesi için Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldi. Ancak gün içerisinde yakınları, Sunar'a ulaşamayınca güvenlik güçlerine haber verildi. İhbarla çalışma başlatan polis, Sunar'ın otomobilini Çetinkaya Barajı yakınında terk edilmiş halde buldu. Polisin çalışmaları sürerken, Sunar'ın yakınları fidye için arandı. Şüpheliler, Sunar'ın serbest bırakılması için 400 bin dolar istedi.

    MALATYA'YA KAÇIRILDIĞI BELİRLENDİ

    Bu bilginin ardından çalışmalarını yoğunlaştıran polis, Sunar'ın kaçırılarak Malatya'nın Doğanşehir ilçesine götürüldüğünü belirledi. Teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, Malatya ve Şırnak'taki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda rehin alınan Kamil Sunar kurtarıldı. Sunar'ı fidye karşılığında kaçırdığı belirlenen M.A., Ü.İ., E.Y., G.Ü. ve V.M. gözaltına alındı. Adıyaman'a getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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