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    İlk sahura mehteran ekibinin çaldığı marşlarla uyandı

    Tekirdağ'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk sahuruna Süleymanpaşa Belediyesi mehteran takımının çaldığı marşlarla uyandı.

    02.04.2022 - 08:29 | | DHA
    İlk sahura mehteran ekibinin çaldığı marşlarla uyandı

    Süleymanpaşa Belediyesi bu yıl da ramazan ayında vatandaşları sahura kaldırmak için mehteran, bando takımı ve ilahi ekibi kurdu. Kurulan ekipler, ilçenin farklı mahallelerinde görevlendirildi. Ramazan ayının ilk sahuruna Tekirdağlılar mehteran takımının hücum marşı ile uyandı.

    Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bugün ramazanın ilk sahurunu yaptıklarını belirterek, "İlk sahurda hemen hemen bütün mahallelerimizde toplam 150 kişilik ekibimizle birlikte hem mehteran hem ilahi guruplarımız hem de bando takımlarımızla birlikte sahur programları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı ramazan ayında sahura kaldıracağız, aynı organizasyonların bir benzeri de iftarda yapılıyor. İnşallah bu sene Allah nasip ederse hedefimiz 100 bin kişiyle iftar yapmak. Şehrin her bölgesinde her gece her mahallesinde düzenli olarak iftar yapmış olacağız. İnşallah güzel bir organizasyon olacak, 2019’da da, 2020’de de pandemi döneminde de yaptık özel izin alarak. Vatandaşımız da çok mutlu olmuştu, devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devam edeceğiz, özellikle üstüne basarak belirtmek istediğim mehteranla birlikte sahuru yapmak, sahurda vatandaşlarımızı uyandırmak gerçekten çok güzel, çok keyifli oluyor” dedi.

    Mehteran takımı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi’nde oturan vatandaşları ramazanın ilk sahura çaldığı hücum marşı ile uyandırdı. Vatandaşların bazıları evlerinin balkon ve pencerelerinden mehteran takımını cep telefonları ile kaydetti.

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