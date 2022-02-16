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    Yaşamİkindi namazı kılınışı - ikindi namazı kaç rekat? Nasıl kılınır ve vakitleri
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    İkindi namazı kılınışı - ikindi namazı kaç rekat? Nasıl kılınır ve vakitleri

    Müslümanların en önemli ibadetlerinden biri de namaz kılmaktır. Namaz kılmak dinin temeli olarak nitelendirilmektedir. Namaz günün 5 vakti kılınır. Namazların toplamı 40 rekattır. Bu rekatların 17 tanesi farzdan oluşmaktadır. 20 rekatı sünnet, 3 rekatı vacip olan Vitr namazından oluşmaktadır.

    16.02.2022 - 16:57 |
    İkindi namazı kılınışı - ikindi namazı kaç rekat? Nasıl kılınır ve vakitleri

    Sabah ve öğle namazından sonra ikindi namazı gelmektedir. Toplamda 8 rekâttan oluşan ikindi namazı öncelik olarak 4 rekatı sünnetten oluşmaktadır. Sünnetten sonra 4 rekatı da farz olarak kılınmaktadır. Böylelikle ikindi namazı tamamlanmış olur.

    İkindi Namazı Nasıl Kılınır?

    İkindi namazında ilk olarak 4 rekat sünnet kılınır. Daha sonra 4 rekat sünnet bitirilip 4 rekat farza geçilir. İkindi namazında her rekat farklı şekilde kılınır.

    İkindi Namazının Sünnetinin 1. Rekatı

    - İlk olarak "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü İkindi namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.

    - Ellerin ikisi de avuç açık olacak şekilde açılır ve başparmakların kulak yumuşağına değecek biçimde eller kaldırılı ve "Allah'u Ekber" denir. Ardından Sübhaneke okunur.

    - Daha sonra "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denerek Euzu Besmele çekilir.

    - Ardından Fatiha okunarak Zamm-ı suresi Kuran-ı Kerimden en az 3 ayet okunur.

    - "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir. 3 kere " Subhane Rabbiyel Azim" denir.

    - Rükü'dan doğrulduktan sonra ''Semi Allahulimen Hamide-Rabbena lekel Hamd'' denir.

    - Daha sonra tekrar ''Allah'u Ekber'' dendikten sonra secdeye gidilir.

    - Secde de 3 kere ''Subhane Rabbiyel Ala'' tekrarlanır.

    - Son olarak ''Allah'u Ekber'' denir ve ikinci rekata geçmek için ayağı kalkılır.

    İkindi Namazının Sünnetinin 2. Rekatı

    - İlk olarak besmele çekilir.

    - Daha sonra Fatiha suresi okunur.

    - İlk olarak ''Allah'u Ekber'' denir. Ardından Rükü'a eğilerek 3 kere ''Subhane Rabbiyel Azim'' denir.

    - Rükü'dan doğrulduktan sonra ''Semi Allahulimen Hamide Rebbena lekel Hamd'' denir ve tekrar ''Allah'u Ekber'' denir Secdeye gidilir.

    - 3 kere ''Subhane Rabbiyel Ala'' denir ve ''Allah'u Ekber'' ile doğrulur.

    - Doğrularak oturduktan sonra ''Allah'u Ekber'' denir ve secdeye gidilir.

    - ''Subhane Rabbiyel Ala'' 3 kere tekrarlanır ve ''Allah'u Ekber'' denir ve oturulur. Ardından Ettehıyyatü duası okunarak Salli ve Barik duaları okunur ve ''Allah'u Ekber'' denilerek diğer rekata geçilir.

    İkindi Namazının Sünnetinin 3. Rekatı

    - Sübhaneke okunur, besmele çekilir ve Fatiha okunur.

    - ''Allah'u Ekber'' denir ve Rükü'a eğildikten sonra 3 kere ''Subhane Rabbiyel Azim'' denir.

    - Rükü'dan kalkılıp 3 kere ''Semi Allahulimen Hamide Rabbiyel Azim'' tekrarlanır.

    - Tekrar ''Allah'u Ekber'' denir ve secdeye gidilir.

    - ''Subhane Rabbiyel Ala'' üç kere tekrarlanır ve ''Allah'u Ekber'' denir.

    - Sonra tekrar ''Subhane Rabbiyel Ala'' üç kere tekrarlanır ve ''Allah'u Ekber'' denerek 4. rekata için ayağa kalkılır.

    İkindi Namazının Sünnetinin 4. Rekatı

    - Besmele çekilir, Fatiha okunur ve ''Allah'u Ekber'' denerek Rükü'a eğilip ''Subhane Rabbiyel Azim'' denir.

    - Doğrulup ''Semi Allahulimen Hamide Rabbena lekel Hamd'' denir.

    - ''Allah'u Ekber'' ile tekrar secdeye gidilir. ''Subhane Rabbiyel Ala'' üç kere okunduktan sonra ''Allah'u Ekber'' denir ve oturulur.

    - Tekrar ''Allah'u Ekber'' denir ve secdeye gidilerek ''Subhane Rabbiyel Ala'' üç kere tekrarlanır.

    - ''Allah'u Ekber'' denir ve ardından oturarak Ettehıyyatü duası okunur.

    - Ardından Salli ve Barik duaları okunur.

    - Son olarak Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunarak selam verilir.

    - Selam verilirken ilk olarak sağa ve sonra sola selam verilir. ''Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah'' selam verilirken söylenir.

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