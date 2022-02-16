İkindi namazı kılınışı - ikindi namazı kaç rekat? Nasıl kılınır ve vakitleri

Sabah ve öğle namazından sonra ikindi namazı gelmektedir. Toplamda 8 rekâttan oluşan ikindi namazı öncelik olarak 4 rekatı sünnetten oluşmaktadır. Sünnetten sonra 4 rekatı da farz olarak kılınmaktadır. Böylelikle ikindi namazı tamamlanmış olur.

İkindi Namazı Nasıl Kılınır?

İkindi namazında ilk olarak 4 rekat sünnet kılınır. Daha sonra 4 rekat sünnet bitirilip 4 rekat farza geçilir. İkindi namazında her rekat farklı şekilde kılınır.

İkindi Namazının Sünnetinin 1. Rekatı

- İlk olarak "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü İkindi namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.

- Ellerin ikisi de avuç açık olacak şekilde açılır ve başparmakların kulak yumuşağına değecek biçimde eller kaldırılı ve "Allah'u Ekber" denir. Ardından Sübhaneke okunur.

- Daha sonra "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denerek Euzu Besmele çekilir.

- Ardından Fatiha okunarak Zamm-ı suresi Kuran-ı Kerimden en az 3 ayet okunur.

- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir. 3 kere " Subhane Rabbiyel Azim" denir.

- Rükü'dan doğrulduktan sonra ''Semi Allahulimen Hamide-Rabbena lekel Hamd'' denir.

- Daha sonra tekrar ''Allah'u Ekber'' dendikten sonra secdeye gidilir.

- Secde de 3 kere ''Subhane Rabbiyel Ala'' tekrarlanır.

- Son olarak ''Allah'u Ekber'' denir ve ikinci rekata geçmek için ayağı kalkılır.

İkindi Namazının Sünnetinin 2. Rekatı

- İlk olarak besmele çekilir.

- Daha sonra Fatiha suresi okunur.

- İlk olarak ''Allah'u Ekber'' denir. Ardından Rükü'a eğilerek 3 kere ''Subhane Rabbiyel Azim'' denir.

- Rükü'dan doğrulduktan sonra ''Semi Allahulimen Hamide Rebbena lekel Hamd'' denir ve tekrar ''Allah'u Ekber'' denir Secdeye gidilir.

- 3 kere ''Subhane Rabbiyel Ala'' denir ve ''Allah'u Ekber'' ile doğrulur.

- Doğrularak oturduktan sonra ''Allah'u Ekber'' denir ve secdeye gidilir.

- ''Subhane Rabbiyel Ala'' 3 kere tekrarlanır ve ''Allah'u Ekber'' denir ve oturulur. Ardından Ettehıyyatü duası okunarak Salli ve Barik duaları okunur ve ''Allah'u Ekber'' denilerek diğer rekata geçilir.

İkindi Namazının Sünnetinin 3. Rekatı

- Sübhaneke okunur, besmele çekilir ve Fatiha okunur.

- ''Allah'u Ekber'' denir ve Rükü'a eğildikten sonra 3 kere ''Subhane Rabbiyel Azim'' denir.

- Rükü'dan kalkılıp 3 kere ''Semi Allahulimen Hamide Rabbiyel Azim'' tekrarlanır.

- Tekrar ''Allah'u Ekber'' denir ve secdeye gidilir.

- ''Subhane Rabbiyel Ala'' üç kere tekrarlanır ve ''Allah'u Ekber'' denir.

- Sonra tekrar ''Subhane Rabbiyel Ala'' üç kere tekrarlanır ve ''Allah'u Ekber'' denerek 4. rekata için ayağa kalkılır.

İkindi Namazının Sünnetinin 4. Rekatı

- Besmele çekilir, Fatiha okunur ve ''Allah'u Ekber'' denerek Rükü'a eğilip ''Subhane Rabbiyel Azim'' denir.

- Doğrulup ''Semi Allahulimen Hamide Rabbena lekel Hamd'' denir.

- ''Allah'u Ekber'' ile tekrar secdeye gidilir. ''Subhane Rabbiyel Ala'' üç kere okunduktan sonra ''Allah'u Ekber'' denir ve oturulur.

- Tekrar ''Allah'u Ekber'' denir ve secdeye gidilerek ''Subhane Rabbiyel Ala'' üç kere tekrarlanır.

- ''Allah'u Ekber'' denir ve ardından oturarak Ettehıyyatü duası okunur.

- Ardından Salli ve Barik duaları okunur.

- Son olarak Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunarak selam verilir.

- Selam verilirken ilk olarak sağa ve sonra sola selam verilir. ''Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah'' selam verilirken söylenir.