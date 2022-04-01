İki ilde silah ticareti operasyonu: 8 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlüğünce, silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, Mersin ve Konya'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda F.Ç.G., M.M., S.G., A.K., E.Ş., İ.I., F.K. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 Kalaşnikof fişeği, 119 tabanca mermi ile 4 tarihi eser sikke ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.