Hayal satarak, milyonlar kazanıyor! 'Şarlatanlığın dibidir'

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri Dr. Emre Mutlu, ruhsal hastalık tanısının hekimlere verildiğini, bilinçaltı resetleme gibi bir yöntem olmadığını belirterek, “Maalesef hekimlik yetkisi olmayan kişilerin ruhsal, zihinsel sorunlara tanı koyup tedavi uygulamalarına girişmeleri artık halk sağlığını tehdit eder duruma geldi. Bu konudaki yasal düzenlemelere karşın denetimlerin zayıf olması ve bazı yayın organları veya sosyal medyada yapılan çeldirici tanıtımlar sorunu büyütüyor" dedi.

'ŞARLATANLIĞIN DİBİDİR'

Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Kemal Arıkan da, yaşam koçu veya kişisel gelişim uzmanı etiketiyle ‘bilinçaltı temizliği’ iddialarının saçmalıktan öte bir anlam ifade etmediğine dikkat çekerek, “Ortaya attıkları bilim dışı söylemler şarlatanlığın dibidir" ifadelerini kullandı.

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Armağan Samancı, "Eskinin muskacı ve üfürükçülerinin yerini psikiyatrist olmayan şifa simsarları almaya başladı" derken, Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sibel Çakır ise, "Vatandaşlarımız bilinçaltı temizliği, nefes terapi gibi söylem ve bilim dışı yöntemlere itibar etmemeli” uyarısı yaptı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK POPÜLERLER

‘Kuantum’ ve ‘bilinçaltı’ temizliği yaptını iddia eden Eylem Amine Altunbilek, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden bir haline geldi. Yaptığı paylaşımlarda peçe takarak yüzünü gizleyen Altunbilek, kuantum’ ve ‘bilinçaltı’ seminerleri ile milyonlarca lira kazanıyor ve lüks bir yaşam sürüyor. ‘Kuantum’ ve ‘bilinçaltı’ temizliği yönteminde uzman olduğunu iddia eden bir başka isim ise Tuğçe Işınsu. Kendisini 'Spiritüel danışman ve yaşam koçu' olarak tanımlayan Tuğçe Işınsu, çıkardığı bir kitabının tılsımlı olduğunu iddia etmiş, "Bu kitap tılsımlı" ve "kişiye özel" diyen Işınsu'nun sözleri sosyal medyada tepki toplamıştı. (Mert İnan-Milliyet)