Hasta nakil minibüsündeki çıkanlar polisi bile şaşırttı
Elazığ'da, polisin durdurduğu hasta nakil minibüsünde narkotik köpek 'Nina' ile yapılan aramada, valiz içinde 23 kilo 660 gram kubar esrar ele geçirildi.
18.02.2022 - 13:47 | | Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ- Bingöl yolu uygulama noktasında, 'Diyaliz merkezi hasta nakil aracı' yazılı minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Narkotik köpek 'Nina'nın içindeki valize tepki vermesi üzerine yapılan kontrolde, 49 parça halinde toplam 23 kilo 660 gram kubar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan E.B. ve N.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan adliyeye sevk edildi.