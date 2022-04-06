Hamit Egemen bulundu mu, öldü mü? Müge Anlı’da aranan İTÜ öğrencisi Hamit Egemen kimdir, olayı nedir?

Hamit Egemen bulundu mu, öldü mü? İTÜ'lü Hamit Egemen, bir süre önce kayıplara karıştı. Ailesi, Müge Anlı'ya başvurarak yardım çağrısı yaparken, Hamit Egemen’den kötü haber geldi. Peki, Müge Anlı’da aranan Hamit Egemen kimdir, olayı nedir?

HAMİT EGEMEN BULUNDU MU, ÖLDÜ MÜ?

İstanbul Sarıyer'de 6 gün önce Bahçeköy'de kaldığı KYK yurdundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Üniversite öğrencisi Hamit Eğemen'in cansız bedeni Fatih Ormanlarında bulundu.

HAMİT EGEMEN KİMDİR, OLAYI NEDİR?

İstanbul Sarıyer'de 6 gün önce kaybolan Hamit Egemen’in ailesi, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına katılıp, başarılı gazeteciden destek istedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu ise Hamit Egemen'in 6 gün önce kaldığı Bahçeköy'deki yurttan saat 14.00 sıralarında sırt çantası ile çıkarak Belgrad Ormanı'na hızla girdiği tespit edildi.

Yapılan aramalar sonucunda bir izine rastlanılmayan Hamit Egemen'in dün öğle saatlerine doğru AFAD ekipleri, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler ve arama kurtarma köpekleri ile birlikte yapılan detaylı arama sonucu ormanlık alanda cesedi bulundu.

HAMİT EGEMEN KİMDİR?

Hamit Egemen, Çorum'da Hitit Tıp Fakültesi'nde bir yıl eğitim gördükten sonra yatay geçişle İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümü'ne geçme kararı aldı.

Bu süreçte psikolojik sorunlar yaşayan Hamit Egemen, aniden ortadan kayboldu.

En son 1 Nisan Cuma günü İstanbul'da yurttan teyzesine gittiğini belirterek çıkış yapan Egemen'e bir daha ulaşılamamıştı.

Yurt kameralarından yanında çantasıyla dışarı çıktığı görülen Egemen'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve atlattığı belirtilmişti.

Babası Hamit'in, Cuma günü gece yarısına kadar internete girdiğini gördüğünü, o saate kadar online olduğunu ancak cep telefonuyla yapılan aramalara cevap vermediğini söylemişti.

Annesi ise "6-7 gün öncesine kadar çok mutluydu. Doğum günüydü, mesajlaştı. İstanbul'a alışmıştı. Her şey yolundaydı" şeklinde beyanda bulunmuştu. Öte yandan İstanbul'da bulunan dayısı da, Hamit'in bazen, "Dayıma gidiyorum" diyerek izin alıp geldiğini, ancak bu çıkışında yurt yönetimine böyle bir beyanda bulunmadığını, bu nedenle akşam dönme umuduyla yurttan çıktığına inandığını söylemişti...