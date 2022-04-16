Hafta içi hafta sonu uygulanıyordu yasak kaldırılıyor! Peş peşe açıklamalar geliyor...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınıyla ilgili DHA’ya açıklamalarda bulundu. Kısıtlamaların artık söz konusu olmadığını belirten Özlü, “Avrupa ülkelerine gidiyorum oradaki durumu da görüyorum. Yasaklar, kapatmalar, kısıtlamalar artık söz konusu değil. Hayat tümüyle normale dönmüş durumda. Ama bireysel tedbirler insanların duyarlılıklarına bağlı olarak devam ediyor. Ben de kendi adıma mümkün olduğu kadar kalabalık, iyi havalandırılmayan kapalı mekânlara, sosyal alanlara çok girmemeye çalışıyorum ya da girsem de hızlı bir şekilde oradan çıkmaya çalışıyorum. Böyle yerlerde maske mutlaka takıyorum. Bunlar bireysel olarak hepimizin bence dikkat etmesi gereken konular” diye konuştu.

‘AĞIR SEYREDEBİLİYOR VE ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR’

Kapalı ortamlarda aile içi toplanmaların halen güvenli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Özlü, “Açık havada maske kullanmanın artık bir anlamı kalmadı. Bunu söylemekte yarar var. Bunun dışında korumamız gereken riskli gruplar var. 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanlar ya da yaşlı olmasa bile bağışıklığı baskılanmış bir hastalığı ya da bağışıklığı baskılayan bir tedavi almakta olanlar var. Bunları korumamız lazım. Çünkü bunlarda hala ağır seyredebiliyor ve ölümcül olabiliyor. O bakımdan bu kişilerin kendilerini olabildiğince bulaşmanın olabileceği kalabalık diğer insanlarla bir arada olacakları kapalı ortamlardan uzak tutmalarını, maskelerini kullanmalarını bizim de bu kişilerle karşılaşacağımızı biliyorsak çevremizde, yakınlarımızda varsa onlarla karşılaşmadan önce maskemizi takıyor olmamız ve kapalı ortamda birlikte yeme içmeden kaçınmamız onları korumak açısından önemli” dedi.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapmıştı. Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde konuşan Koca, haftaya yapılacak Bilim Kurulu toplantısını işaret etmişti. "Bilim Kurulu, haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak" diyen Koca, "Maske başka olmak üzere bu anlamda alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere gelecek hafta çok önemli olan konular ele alınacak" demişti.

Bakan Koca, "Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Özellikle sıfır vaka olan illerimiz, sıfır yatan hastası olan illerimiz, sıfır yoğun bakım hastası olan illerimiz olmaya başladı. 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçen yıl maskeli son yazımız olacak demiştim. O dönem inanan çok olmamıştı. Bahar geldi, o yaza giriyoruz. 3 ay önce en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz demiştim. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Endişe etmeyin en kötü günlerimiz geride kaldı. Bilim Kurulu haftaya toplanıyor. Bilim Kurulu, haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske başka olmak üzere bu anlamda alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere gelecek hafta çok önemli olan konular ele alınacak." ifadelerini kullanmıştı.