Habeş kedisinin özellikleri nelerdir? Bakımı ve beslemesi nasıl yapılır?Habeş, evcilleştirilmiş en eski kedi ırklarından biridir. Eski Mısır'a dayanan sanat eserlerinde tasvir edilen kedilere benzemelerine rağmen, bugün tanıdığımız Habeşler 1800'lerin sonunda İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Bu kediler şu an Etiyopya adı verilen Habeşistan'dan geldi. 1900'lü yılların başlarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen bu cins orijinal ırklar arasında kabul gördü.

Habeş Kedisinin Özellikleri Nelerdir?

Farklı ve lüks işaretli tüyleriyle tanınan Habeş kedileri kırmızı, mavi ve açık kahverengi renkte olabilirler. Kedinin kürkündeki her tüy, iki veya üç bant siyah veya koyu kahverengidir. Tüyleri kısa, şık ve yoğundur. Habeş kedilerinin diğer ayırt edici özellikleri arasında, tabanda yuvarlak, kama şeklinde bir kafaya yayılan büyük kulaklardır. Büyük badem şeklindeki gözler yeşil, kehribar, altın veya bakır olabilir. Vücutları boy orta, uzun, kıvrak ve kaslıdır. Kuyrukları tabanda kalın, uzun ve uca doğru sivridir.

Habeş Kedisinin Bakımı ve Beslemesi Nasıl Yapılır?

Habeş kedileri genellikle sağlıklı kedilerdir; ancak bu cins diş eti iltihabı, stres kaynaklı alopesi, progresif retinal atrofi ve böbrek hastalıklara yatkındır. Habeş kedileri az bakım gerektirir. Hafif tarama, ölü tüyleri kedinin kürkünden çıkaracak ve kıl yumağı insidansını azaltacaktır; kedilerin düzenli olarak dişlerini fırçalamak diş eti iltihabını önlemeye yardımcı olacaktır.

Habeş kedileri sürekli hareket halindedir. Her zaman araştır ve etraflarını keşfederler. Kapıları, dolapları ve diğer kapakları açmakta ustalar. Akılları, sık sık yeni oyuncakların tanıtımı ve sahipleriyle etkileşimli oyunlarla meşgul edilmelidir. Habeş kedileri ayrıca tırmanma arzularını ve çevik akrobatik yeteneklerini doyurmak için yüksek rafların, kedi ağaçlarının ve diğer yüksek yüzeyleri severler.

İnsan arkadaşlığına özlem duyan Habeş kedisi sürekli olarak sahibini arar ve her zaman sahibinin faaliyetlerinden etkilenir. Habeş kedileri dikkat ister ve tüm ev projelerinde yer almakta ısrar ederler. Diğer kediler kadar vokal olmasa da, bu kediler bir şey istediklerinde sahiplerini bilgilendirmekten çekinmeyeceklerdir. Yüksek enerjinin ve keskin zekanın birleşimi, Habeş kedisinin sahibinin hiçbir zaman sıkılmayacağı anlamına gelir.

Habeş Kedisi Hakkında Bilgi

Obezite, Habeş kedilerinde şaşırtıcı derecede çok sayıda hastalığa ve ölüme neden olan önemli bir hastalıktır. Aşırı kilo, artrit, diyabet ve yaşamı tehdit eden diğer hastalıkların gelişiminde en etkili faktörlerden biridir. Araştırmalar, aşırı kilo almanın bir evcil hayvanın ömrünü iki yıl kadar kısaltabileceğini ve iki yıl önce artritin başlamasına neden olabileceğini ortaya koymaktadır.

Kalıtsal bir hastalık olan diyabetin aşırı kilolu evcil hayvanlarda gelişme şansı çok daha yüksektir. Bir kedi ne kadar obez hale gelirse, diyabetik olma olasılığı o kadar artar. Karaciğer lipitozu veya yağlı karaciğer, aşırı kilolu evcil hayvanlarda potansiyel olarak ölümcül bir hastalıktır; Karaciğer lipidozu, aşırı kilolu bir kedinin herhangi bir nedenle yemeyi bırakması durumunda 48 saat içinde gelişebilir. Ortalama bir kedi günde yaklaşık 10-15 kez yemeyi tercih eder. Kedinizi meşgul ederek, sağlıklı kalmasına ve aynı zamanda biraz eğlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

Habeş Kedisi Bakımı

Diş hastalığı, dişlerini düzenli olarak fırçalamayan Habeş kedilerinde en sık görülen kronik sorunlardan biridir. Diş hastalığı, dişlerin görünür kısımlarında biriken tartar haline sertleşen ve sonunda diş etlerinin ve diş köklerinin enfeksiyonuna yol açan gıda kalıntısı ile başlar.

Kedinizi diş hastalıklarına karşı korumada gıda kalıntılarını düzenli olarak çıkararak diş hastalığının ileri tedavi ihtiyacını önlemeye veya geciktirmeye yardımcı olabilir. Bu tedavi kediniz için stresli ve sizin için pahalı olabilir, bu nedenle önleyici bakım her yerde faydalıdır. Şiddetli kronik diş enfeksiyonu vakalarında, Habeş kediniz dişlerini kaybedebilir veya bu iltihap iç organlara zarar verebilir.