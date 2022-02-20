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    YaşamGürkan Temiz 16 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
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    Gürkan Temiz 16 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti

    Ordu’da, korona virüs rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 16 yaşındaki Gürkan Temiz isimli genç, hayatını kaybetti. Temiz, Ulubey ilçesinde toprağa verildi.

    20.02.2022 - 16:00 |
    Gürkan Temiz 16 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti

    Edinilen bilgiye göre, bir süre önce korona virüs hastalığına yakalanan 16 yaşındaki Gürkan Temiz, İstanbul ve Ankara’da tedavi gördü. Son olarak, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Temiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Gürkan Temiz 16 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti

    Hayatını kaybeden Gürkan Temiz için, Ulubey'in Şahinkaya Mahallesi’nde, korona virüs tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenlendi. Temiz, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    Öte yandan, ailenin 3 çocuğundan biri olan Gürkan Temiz’in, yaklaşık 2 yıl önce Gökhan isimli kardeşinin vefat ettiği, ailenin tek çocuğunun kaldığı öğrenildi.

    Gürkan Temiz 16 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti

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