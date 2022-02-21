°
Şehir seçiniz
    BİST2.0470.71EURO15.470.07USD13.640.01ALTIN830.85-0.19
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamGüngör Arslan'ı ‘Elimde haber var’ yalanıyla içeri girip vurmuş!
    HaberlerYaşam Haberleri Güngör Arslan'ı ‘Elimde haber var’ yalanıyla içeri girip vurmuş!
    ABONE OL

    Güngör Arslan'ı ‘Elimde haber var’ yalanıyla içeri girip vurmuş!

    İzmit'te, Ramazan Ö.’nün (21) internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan'ı (60) ofisinde tabancayla vurarak öldürdüğü olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ramazan Ö.’nün “Elimde bir haber var, Güngör Arslan ile görüşmek istiyorum” diyerek odasına gittiği, ardından da silah sesleri duyulduğu belirtildi. Kurulan özel ekip, cinayeti aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    21.02.2022 - 17:13 | | Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
    Güngör Arslan'ı ‘Elimde haber var’ yalanıyla içeri girip vurmuş!

    Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta meydana geldi. Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, görüşmek için ofisine gelen Ramazan Ö.’nün silahlı saldırısına uğradı. Ramazan Ö.’nün tabancasını çıkarıp peş peşe ateş ettiği Arslan, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

    Çağırılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güngör Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö. yakalanıp gözaltına alındı. 2 çocuk babası Arslan, dün İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

    Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro polislerinden oluşan özel ekip kuruldu. Ramazan Ö.'nün sorgusu devam ederken, gözaltı için ek süre alındı. Polis, ofisteki ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yeri incelemeleri için ise yerel haber sitesinin ofisi mühürlendi.

    POLİS, ŞÜPHELİNİN OLAY ÖNCESİ İRTİBAT KURDUĞU KİŞİLERİN PEŞİNDE

    Son olarak uyuşturucuyla yakalanan, bazı suçlardan kaydı bulunan Ramazan Ö., sorgusunda Güngör Arslan'ı bacağından vurmak istediğini, ancak kaçmak isterken kurşunların vücuduna isabet etmiş olabileceğini söyledi. Ramazan Ö.’nün, Güngör Arslan’ı ise daha önce tanımadığı bildirildi. Polis, Ramazan Ö. ile bağlantılı bazı kişileri gözaltına aldı.

    Polisin, olay öncesi Ramazan Ö. ile görüşen kişilerin tespit edilmesi için çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

    SİLAH SESLERİ GELİNCE KENDİLERİNİ TUVALETE KİLİTLEMİŞLER

    Bu arada, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Haber sitesinin 2 kadın çalışan, olay günü Ramazan Ö.’nün ofise gelerek, “Elimde bir haber var, Güngör Arslan ile görüşmek istiyorum” dediğini, bunun üzerine yukarı çıkarak Arslan’a durumu bildirdiklerini söyledi. Arslan “Çağırın gelsin” deyince de Ramazan Ö.’nün yukarı çıktığını bir süre sonra da silah sesleri geldiğini belirtti. Çalışanlar, silah sesleri duyunca kendilerini tuvalete kilitlediklerini ifade etti. Ayrıca, Ramazan Ö.’nün olay günü yakınlarına 2- 3 aylığına tatile gideceğini söylediği bildirildi.

    Güngör Arslan'ın avukat olan kızı Nazlıca Arslan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı gizlilikle yürüttüğünü, şu an herhangi bir bilgi veremeyeceğini belirtti. Nazlıcan Arslan, ofisin mühürlendiğini, polisin incelemelerinin ardından hafta içinde yeniden açacaklarını söyledi.

    GÜNCEL HABERLER

    Uber büyük araçlarla Türkiye'de yeniden hizmete başladı!

    Uber büyük araçlarla Türkiye'de yeniden hizmete başladı!

    Doğal gaz desteği başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Yanık duyurdu

    Doğal gaz desteği başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Yanık duyurdu

    SGK'dan karşılıksız para desteği! Bugün başladı, ayda 3.984 TL ödenecek, başvurular e-Devlet'ten...

    SGK'dan karşılıksız para desteği! Bugün başladı, ayda 3.984 TL ödenecek, başvurular e-Devlet'ten...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uber büyük araçlarla Türkiye'de yeniden hizmete başladı!

    Uber büyük araçlarla Türkiye'de yeniden hizmete başladı!
    Sıradaki Haber
    I Harfi ile şehir isimleri - I ile başlayan şehirler...

    I Harfi ile şehir isimleri - I ile başlayan şehirler...

    Sıradaki Haber
    SGK'dan karşılıksız para desteği! Bugün başladı, ayda 3.984 TL ödenecek, başvurular e-Devlet'ten...

    SGK'dan karşılıksız para desteği! Bugün başladı, ayda 3.984 TL ödenecek, başvurular e-Devlet'ten...

    Sıradaki Haber
    Akıl hastanesine gidiyordu acil doktoru kaderini değiştirdi! 7 yıl tedavi gördü ama gerçek çok başkaydı...

    Akıl hastanesine gidiyordu acil doktoru kaderini değiştirdi! 7 yıl tedavi gördü ama gerçek çok başkaydı...

    Sıradaki Haber