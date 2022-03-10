°
Şehir seçiniz
    BİST2.042-0.03EURO16.421.05USD14.831.28ALTIN957.602.02
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamGörenler inanamıyor! Kar kütlesinin içerisinden açılan tünelle ulaşım sağlandı
    HaberlerYaşam Haberleri Görenler inanamıyor! Kar kütlesinin içerisinden açılan tünelle ulaşım sağlandı
    ABONE OL

    Görenler inanamıyor! Kar kütlesinin içerisinden açılan tünelle ulaşım sağlandı

    Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Hayrangöl Köyü yolu üzerinde çalışma başlatan ekipler, kar yoğunluğunun çok fazla olduğu bir bölümde tünel açmayı tercih etti. İş makineleriyle tonlarca karın altında 20 metre uzunluğunda 10 metre yüksekliğinde açılan tünelle köyün dış dünyayla bağlantısı sağlandı.

    10.03.2022 - 20:13 | | Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)
    Görenler inanamıyor! Kar kütlesinin içerisinden açılan tünelle ulaşım sağlandı

    Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 20 kilometre uzaklıktaki Hayrangöl Köyü yoluna, dün saat 16.00 sıralarında çığ düştü. Yolun yeniden ulaşıma açılması için Eleşkirt Özel İdare Müdürü Burak Sönmez, 10 personel ve 6 iş makinesi ile çalışma başlattı. Kar kalınlığının 5 ila 10 metre arasında değiştiği bölgede yolun bir kısmını temizleyen ekipler, bir bölümde tünel açmayı tercih etti. İş makineleriyle tonlarca karın altında 20 metre uzunluğunda 10 metre yüksekliğinde tünel açıldı. Köyün dış dünyayla bağlantısı açılan tünelle yeniden sağlandı.

    GÜNCEL HABERLER

    Türkiye Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi! İmzalar atıldı

    Türkiye Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi! İmzalar atıldı

    Putin'den flaş yaptırım açıklaması: Rus petrol ve doğal gazı...

    Putin'den flaş yaptırım açıklaması: Rus petrol ve doğal gazı...

    Terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri belli oldu

    Terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri belli oldu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi! İmzalar atıldı

    Türkiye Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi! İmzalar atıldı

    Sıradaki Haber
    Putin'den flaş yaptırım açıklaması: Rus petrol ve doğal gazı...

    Putin'den flaş yaptırım açıklaması: Rus petrol ve doğal gazı...

    Sıradaki Haber
    Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Mertcan Avcı’nın iddianamesi geri iade edildi

    Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Mertcan Avcı’nın iddianamesi geri iade edildi

    Sıradaki Haber
    2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

    2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

    Sıradaki Haber