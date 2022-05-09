Galata Kulesi annelerin fotoğraflarıyla süslendi

Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Beyoğlu'nun simgesi Galata Kulesi'nde etkinliğe ev sahipliği yaptı. 8 Mayıs saat 21.00'de başlan etkinlikte; Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, Beyoğlu'ndaki şehit annelerinin fotoğrafları ile sosyal medyadan gelen fotoğraflar Galata Kulesine yansıtıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldızın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan etkinlikte ayrıca, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin fotoğrafları da Galata Kulesine yansıtıldı. Şehit Eren Bülbülün annesi Ayşe Bülbül'ün mesajı kuleden Türkiye'ye izletildi. Yaklaşık 500ün üzerinde fotoğraf, kuleye yansıdı.

HER ANNE, FARKLI HİKÂYE

Tüm annelerin Anneler Gününü kutlayan Başkan Haydar Ali Yıldız, Bizi dünyaya getiren annedir. Dolayısıyla çilemizi çeken, hayat boyunca bizim için mücadele eden annelerimiz için ne yapsak azdır. Bugün Beyoğlu Belediye Başkanı olarak tarihi Galata Kulesi'nde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğraflarını, ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın annesiyle olan fotoğrafını buraya yansıtacağız. Şehit Eren Bülbül'ün annesiyle olan fotoğrafı ve şehit annelerimizin fotoğrafları da kuleye yansıyacak. Her annenin hikayesi ayrıdır. Biz de annelerimizin hikayelerini buradan göstermeye çalışıyoruz açıklamasını yaptı.