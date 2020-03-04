Fars kedisinin özellikleri nelerdir? Bakımı ve beslemesi nasıl yapılır?

Çocuklarla ve diğer evcil hayvanlarla iyi geçinen Fars kedilerinin sessiz veya yumuşak bir sesi vardır. Sevgi dolu, uyumlu ve tatlı olan bu kediler insanların ve evdeki diğer evcil hayvanların ilgisine ihtiyaç duyarlar. Tek başlarına kalmaktan hoşlanmazlar.

Fars Kedisinin Özellikleri Nelerdir?

Fars kedileri bir dizi sağlık problemine eğilimlidir. Birçok hastalık ve sağlık durumu genetiktir, yani evcil hayvanınızın cinsiyle ilişkilidir. Burada belirtilen koşullar, kedi genetik araştırmacıları ve veteriner hekimler arasındaki genel bir konsensüse göre, özellikle bu cins üzerinde önemli bir insidans veya güçlü bir etkiye sahiptir. Bu, kedinizin bu problemlere sahip olacağı anlamına gelmez, sadece diğer kedilerden daha fazla risk altında olabileceği anlamına gelir.

Fars Kedileri, 1600'lerde keşfinden bu yana kedi meraklılarının dikkatini ve hayranlığına mazhar oldu. Bu orta boy kedi ırkı, yuvarlak kaslı bir gövdeye, yuvarlak oldukça düz bir yüze ve büyük gözlere sahiptir. Vücudunun uzunluğu kısadır, bacakları ve kuyruğu kısadır ve hatta burun ve kulakları da kısadır. Hemen hemen tüm renklerde dünyaya gelirler.

Fars Kedisinin Bakımı ve Beslenmesi Nasıl Yapılır?

Fars kedisinin nereden geldiği bilinmemektedir, ancak bazı olası menşe ülkeler arasında Rusya, Türkiye ve İran yer almaktadır. Şu anda, tüm dünyada, özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde popülerdirler. Bu sevimli, sevgi dolu cins, düzenli bakım için zamanları olan aileler ve çiftler için harika bir seçimdir.

Uysallığı ve sevgisi ile bilinen özellikle tatlı bir evcil kedi olan Fars kedisi sosyal, nazik ve diğer hayvanların ve insanların ilgisinden hoşlanır. Huzur ve zaman zaman yalnızlık bu kedileri mutlu eder. Nadiren agresif olan bu kedilerin yumuşak bir melodik sesi vardır. Fars kedilerinin özel diyet ihtiyaçları yoktur, ancak dengeli beslenmeleri gerekir. Aşırı beslenirse, kalp problemleri geliştirme riski taşırlar. Kilo sorunu durumunu önlemek için, kedinin tükettiği yiyecek miktarını kontrol edin ve aktivite seviyesini artırmak için kedi ile oynayın. Tüylerinin ise düzenli olarak fırçalanması gerekir.

Fars Kedisinin Özellikleri

Fars kedileri doğal cins kedilerdir, ancak bu son derece popüler kedi ırkının kesin kökenleri tartışmalıdır. Genetik veya coğrafi kökenleri ne olursa olsun, bu cins ilk olarak 1600'lerin başında bir İtalyan gezgin olan Pietro Della Valle tarafından keşfedildi. Bu cins 1800'lü yıllarda Fransa'ya ithal edildi.

1800'lerin sonlarında İngiltere'ye geldikten kısa bir süre sonra, popülerlik kazandı ve daha önce popüler olan diğer kedilerden daha değerli hale geldi. Bu kedi ırkı iyi kaslı, yuvarlak, kısa bir vücuda sahiptir. Fars Kedisi orta ila büyük boyuttadır ve yaklaşık 8-15 kilo ağırlığındadır. Bacaklar ve kuyruk kısadır. Baş yuvarlak ve geniştir. Burun kısa, gözler büyük ve yuvarlak, kulaklar küçük, geniş ve yuvarlak uçludur.

Fars Kedisi Hakkında Bilgi

Fars kedilerinin yüzü diğer ırkların çoğuna göre doğal olarak düzdür, ancak seçici üreme yoluyla daha düz hale gelmiştir. Fars kedileri bereketli, uzun, kalın kürkleriyle bilinir. Bu kediler 15 yıl veya daha uzun yaşarlar. Hemen hemen her renk formunda bulunabilirler. Bu kediler harika birer ev kedisidir.

Sakin doğaları iç mekanlarda yaşam için uygundur. Çoğu uzun tüylü ırk gibi, Fars kedilerinin tüylerinin de düzenli olarak fırçalanması gerekir. Düğümleri azaltmak ve yutkunma kürkünden kaynaklanan bağırsak ve solunum problemlerini önlemek için günlük tarama ve fırçalama önerilir.