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    YaşamEvden çıkartılan çift, 9 aylık bebekleriyle parka sığındı
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    Evden çıkartılan çift, 9 aylık bebekleriyle parka sığındı

    Adana'da evden çıkartılan Mahmut Gündoğdu (30) ile dini nikahlı eşi Nazlı Öner (20), 9 aylık bebekleri Nefes ile birlikte dışarıda kaldı. Geceyi parka geçiren ve maddi durumlarının iyi olmadığını belirten çiftin ev yerleştirilmesi için kaymakamlık çalışma başlattı.

    22.04.2022 - 13:40 | | Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)
    Evden çıkartılan çift, 9 aylık bebekleriyle parka sığındı

    Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan Mahmut Gündoğdu'nun ev sahibi, bir yakınını taşınacağını belirterek evden çıkmasını istedi. Davulculuk yaparak geçimini sağlayan Gündoğdu, ev sahibini ikna edemeyince dini nikahlı eşi Nazlı Öner ile 9 aylık bebeği Nefes'i de alarak evden çıktı.

    Eşyalarını bir araca yükleyip, Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Parkı’na bırakan çift, Öner'in ailesinin yanına gitti. Kadının ailesi de çifti kabul etmeyince Gündoğdu ile Öner, bebekleriyle birlikte geceyi parkta geçirdi.

    'REZİL OLDUK, YARDIM BEKLİYORUZ'

    Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf, parktaki eşyaları görünce ailenin yanına gitti. Esnaf, evsiz kaldığını öğrendiği aileye kahvaltı getirip, durumu polise bildirdi. Maddi durumu olmadığı için yeni bir ev tutamadığını anlatan Gündoğdu, "Ev sahibiyle sorun yaşayınca çıkmak zorunda kaldık. Gece eşimin ailesinin evine gittik ancak kardeşi sorun çıkarttı. Yeni bir ev bulacak durumum olmadığı için parka geldik. Çocuğum ve eşimle birlikte rezil olduk" diye konuştu.

    Polis ve zabıta ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Seyhan Kaymakamlığı ile mahalle muhtarı Vedat İnce, aileye ev bulunması için çalışma başlattı.

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