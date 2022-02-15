°
Şehir seçiniz
    BİST2.0381.81EURO15.470.18USD13.58-0.07ALTIN810.52-0.91
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamEski milletvekili Onur Kumbaracıbaşı vefat etti
    HaberlerYaşam Haberleri Eski milletvekili Onur Kumbaracıbaşı vefat etti
    ABONE OL

    Eski milletvekili Onur Kumbaracıbaşı vefat etti

    18 ve 20'inci dönem SODEP'ten Kocaeli milletvekili, 19'uncu dönem Hatay Milletvekili Prof. Onur Kumbaracabaşı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    15.02.2022 - 12:37 |
    Eski milletvekili Onur Kumbaracıbaşı vefat etti

    Prof.Onur Kumbaracabaşı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı vefat etti. Kumbaracabaşı’nın cenazesi 17 Şubat Perşembe günü Ankara’da toprağa verilecek.

    DYP-SODEP koalisyonu döneminde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı da yapan Prof.Onur Kumbaracıbaşı, 1939 Ankara doğumluydu. Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Akademisi mezunu olan Prof. Kumbaracıbaşı, son zamanlarında koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

     

    GÜNCEL HABERLER

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

    AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Sıradaki Haber
    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    Sıradaki Haber
    15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

    15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

    Sıradaki Haber
    Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber