Eski milletvekili Onur Kumbaracıbaşı vefat etti

Prof.Onur Kumbaracabaşı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı vefat etti. Kumbaracabaşı’nın cenazesi 17 Şubat Perşembe günü Ankara’da toprağa verilecek.

DYP-SODEP koalisyonu döneminde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı da yapan Prof.Onur Kumbaracıbaşı, 1939 Ankara doğumluydu. Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Akademisi mezunu olan Prof. Kumbaracıbaşı, son zamanlarında koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.