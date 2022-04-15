°
Şehir seçiniz
    BİST2.4940.77EURO15.880.20USD14.620.15ALTIN928.500.15
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamEski koca dehşeti: Sokak ortasında 10 bıçak darbesi
    HaberlerYaşam Haberleri Eski koca dehşeti: Sokak ortasında 10 bıçak darbesi
    ABONE OL

    Eski koca dehşeti: Sokak ortasında 10 bıçak darbesi

    Afyonkarahisar’da bir kişi boşandığı eski eşini kuaför dükkanından çıkarıp sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olayın ardından genç kadın ameliyata alınırken dehşeti yaşatan eski koca ise gözaltına alındı.

    15.04.2022 - 23:57 | | İHA
    Eski koca dehşeti: Sokak ortasında 10 bıçak darbesi

    Olay, Dazkırı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede uzun yıllardır bayan kuaförü olarak çalışan Canan T. isimli kadın 1 yıl evli kaldığı Hulusi A. ile geçtiğimiz aylarda boşandı. İkili arasında iddiaya göre, geçtiğimiz günlerde düğün takısı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hulusi A., eski eşinin çalıştığı kuaför dükkanına gelerek Canan T.’yi dışarı çıkarıp yanında getirdiği bıçak ile sokak ortasında 10’a yakın bıçak darbesi ile ağır yaraladı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ambulansı ile Canan T., üniversite hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Olayı gerçekleştiren şahsın geçmişte cinayet işlediği de ortaya çıktı

    Olayın ardından polis tarafından yakalanan Hulusi A.’nın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şahsın çocuk sayılacak yaşta işlediği cinayetten dolayı cezaevinde olduğu ve cezasını çekmesinin ardından yaklaşık 2 yıl önce tahliye edildiği öğrenildi.
    Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Sayıştay'a 5 üye seçilecek

    Sayıştay'a 5 üye seçilecek

    Beylikdüzü ve Esenyurt'ta sahte dolar tuzağı! Böyle yakalandılar

    Beylikdüzü ve Esenyurt'ta sahte dolar tuzağı! Böyle yakalandılar

    Polisle alay ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı

    Polisle alay ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sayıştay'a 5 üye seçilecek

    Sayıştay'a 5 üye seçilecek

    Sıradaki Haber
    On Numara sonuçları açıklandı! 15 Nisan On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

    On Numara sonuçları açıklandı! 15 Nisan On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

    Sıradaki Haber
    Fransa’da market rafları boş kaldı

    Fransa’da market rafları boş kaldı

    Sıradaki Haber
    Maaşlara ek ödeme açıklaması! Her ay hesaplara yatacak, 300 lira ve...

    Maaşlara ek ödeme açıklaması! Her ay hesaplara yatacak, 300 lira ve...

    Sıradaki Haber