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    YaşamEbru Cizdam'ın ölümüyle ilgili flaş detay! Görüntüler ortaya çıktı
    HaberlerYaşam Haberleri Ebru Cizdam'ın ölümüyle ilgili flaş detay! Görüntüler ortaya çıktı
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    Ebru Cizdam'ın ölümüyle ilgili flaş detay! Görüntüler ortaya çıktı

    Beşiktaş'ta bulunan lüks otelin 7'inci katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan'ın otel görüntüleri ortaya çıktı. Olayın yaşandığı Otelin 7'inci katında buluna güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre Özgür Aydoğan'ın maktul Ebru Cizdam'la kavga ettikleri ve genç kadının kaçtığı ortaya çıktı. Odaya giren Aydoğan'ın daha sonra oteldeki odadan çıkarak imam nikahlı eşini zorla odaya soktuğu belirlendi.

    14.03.2022 - 08:39 |
    Ebru Cizdam'ın ölümüyle ilgili flaş detay! Görüntüler ortaya çıktı

    Beşiktaş'ta bulunan lüks otelin 7'inci katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan'ın otel görüntüleri ortaya çıktı. Otelin 7'inci katında buluna güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre Özgür Aydoğan'ın maktul Ebru Cizdam'la kavga ettikleri ve genç kadının kaçtığı ortaya çıktı. Odaya giren Aydoğan'ın daha sonra oteldeki odadan çıkarak imam nikahlı eşini zorla odaya soktuğu belirlendi.

    OTELİN ÇATISINDAN DÜŞEREK ÖLDÜ

    Beşiktaş'ta bulunan lüks otelde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, otelin çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti.

    O SIRADA EŞİ YANINDAYDI

    Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ebru Cizdam'la olay anında aynı odada olan 26 yıllık imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan gözaltına alınarak eşinin otelden aşağıya attığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

    Ebru Cizdamın ölümüyle ilgili flaş detay Görüntüler ortaya çıktı

    TARTIŞMADAN SONRA OTELE DÖNDÜLER

    İstanbul Emniyetinde ifadesi alınan Özgür Aydoğan, eşiyle birlikte Almanya'da yaşadıklarını ve iki çocukları bulunduğunu söyledi. Özgür Aydoğan'ın 25 Şubat 2022 tarihinde ticaret ve turistik gezi amaçlı Türkiye'ye geldiklerini, bir gün önce olayın meydana geldiği otele yerleştiklerini söyledi. Olay gecesi otele yakın bir barda alkol aldıklarını söyleyen Özgür Aydoğan, eşinin alkolün etkisiyle barda olay çıkardığını, bu nedenle saat 01.00 sıralarında otele geri döndüklerini anlattı.

    Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını anlatan Özgür Aydoğan, "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım. Ancak başarılı olamadım. Aşağı düştü" dediği öğrenildi.

    MAKTULÜN ODAYA GİRDİĞİ SON AN

    Görüntülere göre yaklaşık 3 dakika boyunca otel odası önünde cebinde birşeyler aradığı belirlenen Özgür Aydoğan bir süre sonra odaya giriş yapıyor. Ardından odadan çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gittiği görülüyor. (Atakat Irmak-Sabah)

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