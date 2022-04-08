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    YaşamDoktora kurşun yağmuru! Askerlik şubesi önünde öldürüldü
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    Doktora kurşun yağmuru! Askerlik şubesi önünde öldürüldü

    Denizli'de, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Naim Ünsal, askerlik şubesi önünde tartıştığı uzman çavuş tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

    08.04.2022 - 15:33 |
    Doktora kurşun yağmuru! Askerlik şubesi önünde öldürüldü

    Olay, öğle saatlerinde Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aslen Konyalı olan ve Acıpayam ilçesinde yaşayan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, aynı zamanda çiftliğinde hobi olarak beslediği atlara bakıcılık yapan kişiyle sokak ortasında karşılaştı.

    DEFALARCA ATEŞ AÇTI

    Tartışmanın büyümesi üzerine üzerinde taşıdığı silaha sarılan şüpheli, Dr. Naim Ünsal’a defalarca ateş etti.

    BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Dr. Ünsal’ın cenazesi aynı zamanda görev yeri olan Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilgili soruşturma devam ediyor.

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